Ames destinará 285.000 euros a crear un nuevo local social en Ortoño

El plano de las obras que quieren llevarse a cabo Concello de Ames

El Ayuntamiento de Ames destinará 284.762 euros a la creación de un nuevo local social en Ortoño, una actuación incluida en la propuesta del POS Adicional 2026 y que forma parte del plan municipal para recuperar el antiguo campo de fútbol de la parroquia.

El proyecto contempla la rehabilitación de los antiguos vestuarios, actualmente en avanzado estado de deterioro, para convertirlos en un espacio de uso social, cultural y deportivo. Además, se acondicionará el entorno más próximo, se habilitará un nuevo acceso para mejorar la accesibilidad y se eliminará la antigua cantina, en desuso, con el objetivo de crear una zona cubierta más amplia.

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La intervención dará continuidad a las actuaciones ejecutadas en 2023 en este complejo deportivo, donde ya se construyó una pista de patinaje y una explanada destinada a actividades deportivas y eventos. Ahora, el Gobierno local prevé actuar sobre los vestuarios y servicios del recinto, reorganizando los espacios interiores para dotarlos de mayor funcionalidad y adaptarlos a distintos usos.

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El alcalde de Ames, Blas García, señaló que esta actuación forma parte del plan municipal de recuperación de antiguos campos de fútbol abandonados y destacó que permitirá saldar una “deuda histórica” con la vecindad de Ortoño, que contará por primera vez con un local social propio.

Además de la rehabilitación de los edificios existentes, el Ayuntamiento estudia ampliar los usos del recinto mediante la instalación de nuevas pistas deportivas y la utilización de los espacios cubiertos para reuniones y actividades promovidas por las asociaciones vecinales.