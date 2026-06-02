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Ames

Ames oferta diez campus y campamentos deportivos para este verano

Las actividades, organizadas por clubes y entidades locales, incluyen fútbol, baloncesto, atletismo, voleibol, fútbol sala y patinaje 

Redacción
02/06/2026 18:50
Las entidades con el cartel de todas las actividades que habrá en el verano
Las entidades con el cartel de todas las actividades que habrá en el verano
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El Ayuntamiento de Ames presentó este martes la programación de campus y campamentos deportivos para el verano de 2026, una oferta compuesta por diez propuestas organizadas por clubes y entidades locales con la colaboración de la Concejalía de Deportes y la Diputación de A Coruña.

La programación permitirá a niños y jóvenes participar en actividades de fútbol, fútbol sala, baloncesto, atletismo, patinaje y voleibol durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. La iniciativa busca facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y fomentar la práctica deportiva entre la población más joven.

La concejala de Deportes, Susana Señorís, destacó el trabajo realizado por las entidades deportivas del municipio, subrayando que estos campus no solo ofrecen una alternativa para las familias durante el verano, sino que también permiten a los participantes seguir practicando deporte y descubrir nuevas disciplinas.

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Entre las propuestas programadas figuran varios campus de fútbol organizados por el Bertamiráns FC, el Milladoiro SD y el RC Deportivo, además del Campus de Verano Santi Valladares de fútbol sala. La oferta incluye también campamentos de patinaje impulsados por los clubes CP A Omega y Patinaxe Sarela, un campus internacional de voleibol organizado por el Club Voleibol Bruxas, dos campus de atletismo promovidos por Ames Atletismo y Atletismo Millaraio, y un campus de baloncesto a cargo del Club Básquet Ames.

Las actividades se desarrollarán en distintas instalaciones deportivas municipales de Bertamiráns, O Milladoiro y Biduído, con opciones adaptadas a diferentes edades y niveles deportivos. Desde el Concello destacan la buena acogida que suelen registrar estas iniciativas y reiteran su compromiso de mantener abiertas las instalaciones municipales para favorecer la práctica deportiva durante el periodo estival.

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