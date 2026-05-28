El mercado de Bertamiráns suma 21 nuevos puestos y se amplía hasta la plaza del Concello

El mercado incluye venta de ropa, calzado y alimentos

El mercado de Bertamiráns crecerá desde este sábado 30 de mayo con la incorporación de 21 nuevos puestos de venta ambulante y la ampliación de su espacio hasta la plaza del Concello.

Con esta ampliación, el mercado pasará a contar con un total de 62 puntos de venta distribuidos entre las calles Entrerríos, Ameneiral y la propia plaza consistorial.

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La iniciativa impulsada por el Concello de Ames, a través de la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, busca reforzar uno de los principales focos comerciales y sociales de la localidad. Los nuevos puestos ofrecerán productos de calzado, bisutería, complementos, textil, utensilios de cocina, embutidos, juguetes didácticos, churros, verduras y frutas.

La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destacó que “dende o departamento de Promoción Económica dámoslle un forte impulso ao mercado de rúa de Bertamiráns, xa que é un dos principais activos comerciais desta localidade xunto co comercio local e coa hostalería”. Además, subrayó que “con esta ampliación que facemos do mercado, tanto en número de postos de venda ambulante como de espazo incluíndo á praza do Concello, outorgámoslle un posto a todos os vendedores/as ambulantes que estaban en lista de agarda”.

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El mercado estrenará también una nueva numeración de los puestos mediante chapas identificativas y contará con animación musical de la Asociación Cultural Os Castros entre las 17.00 y las 19.00 horas.

Desde el Concello recuerdan que durante el desarrollo del mercado permanecerá cortado el tráfico en la calle Entrerríos y se limitará la entrada y salida de garajes en las calles afectadas, salvo situaciones de emergencia coordinadas con la Policía Local.

El gobierno local destaca además el impacto positivo del mercado sobre el comercio y la hostelería de la zona, así como la gran afluencia de visitantes que cada sábado se acercan a Bertamiráns para comprar y pasear por la localidad.