Investigada una empleada de una residencia de Ames por robo y maltrato a mayores

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La Guardia Civil investiga a una mujer de 45 años, vecina de Santiago de Compostela y trabajadora en una residencia de Ames, como presunta autora de varios delitos de hurto y malos tratos a personas mayores y dependientes.

La investigación, enmarcada en la operación ‘Magpie’, comenzó el pasado mes de marzo tras la denuncia por la desaparición de diversas joyas pertenecientes a usuarios de un centro residencial. Las pesquisas permitieron identificar como presunta responsable a una empleada encargada del cuidado directo de personas mayores y grandes dependientes.

Según informó la Guardia Civil, varias de las joyas sustraídas fueron vendidas en casas de empeño de localidades próximas y las transacciones se habrían producido de manera continuada desde el año 2023. Los investigadores estiman que el beneficio económico obtenido superaría los 12.000 euros.

Además, los agentes vinculan hechos similares ocurridos en otros centros geriátricos de Santiago y Teo en los que la mujer también habría trabajado, por lo que no se descarta la aparición de nuevas denuncias.

La investigación permitió asimismo constatar un presunto trato “degradante y abusivo” hacia algunos residentes durante el desempeño de sus funciones diarias.

Por el momento, se le atribuyen siete delitos de hurto y dos delitos de malos tratos. Las diligencias fueron remitidas a los juzgados de instrucción de Santiago de Compostela.