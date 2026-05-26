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Ames

La Escola Municipal de Música de Ames abre el plazo de inscripción para nuevo alumnado

La EMMA oferta plazas en música y movimiento e instrumentos para el curso 2026-2027, con sorteo de admisión el 11 de junio

Redacción
26/05/2026 11:24
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La Escola Municipal de Música de Ames (EMMA) abrió este martes 26 de mayo el plazo de inscripción para nuevo alumnado de cara al curso 2026-2027. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 8 de junio a través de la sede electrónica del Concello de Ames o de forma presencial en los registros municipales, sin necesidad de cita previa.

La oferta para el próximo curso incluye plazas en música y movimiento para niños y niñas nacidos entre 2020 y 2022, además de distintas especialidades instrumentales y formativas como piano, guitarra y bajo, saxofón, violín y viola, flauta travesera o canto moderno.

Las clases de instrumento serán individuales y tendrán una duración de media hora semanal. Además, las plazas de lenguaje musical y música para adultos estarán destinadas principalmente al alumnado que curse alguna especialidad instrumental o vocal, aunque también podrán acceder personas que soliciten únicamente lenguaje musical en caso de quedar vacantes disponibles.

La adjudicación de plazas se realizará mediante sorteo público el 11 de junio en la Casa da Cultura do Milladoiro.

Las clases de la EMMA comenzarán el 14 de septiembre y se desarrollarán en el edificio multiusos de Aldea Nova, siguiendo el calendario escolar.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y descargar los formularios de inscripción a través de la página web del Concello de Ames o contactar con la escuela mediante correo electrónico y teléfono.

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