El espacio A Proa del Milladoiro se suma a la Startup Europe Week con una jornada para emprendedores

La Startup Europe Week se celebra del 25 al 29 de mayo.

Durante la mañana de hoy, el espacio colaborativo A Proa, situado en el parque empresarial del Milladoiro, acogió una jornada de puertas abiertas con motivo de la Startup Europe Week, que se celebra del 25 al 29 de mayo.

Las personas asistentes pudieron conocer de primera mano el funcionamiento del centro de coworking y el trabajo de la comunidad emprendedora que desarrolla su actividad en estas instalaciones.

Durante la jornada también se celebró la charla formativa 'Emprender sen filtros: compartindo os erros que máis ensinan', un encuentro cercano y participativo en el que se reflexionó sobre los fallos más habituales en el emprendimiento y cómo transformarlos en aprendizajes para desarrollar proyectos más sólidos y sostenibles.

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La sesión estuvo conducida por Rosa Corral, asesora de emprendimiento de la Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, con más de 25 años de experiencia en formación, empleo y emprendimiento. Además, es empresaria e impulsora del proyecto agroalimentario La Colmena de Sofía.

La Startup Europe Week es una iniciativa impulsada por Startup Europe y el Comité de las Regiones de la Unión Europea, centrada en conectar a los emprendedores con sus ecosistemas locales y dar a conocer los recursos públicos y privados disponibles.

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En esta edición participan más de 350 ciudades de 50 países, con 250 coorganizadores locales, y está enfocada en temas como la financiación, el acceso a capital, la inteligencia artificial, el deep tech y el crecimiento sostenible. Se trata del mayor movimiento de emprendimiento regional del mundo y celebra este año su décima edición.