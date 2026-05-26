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Ames

Ames y Agamudi abordan nuevas vías de apoyo a jóvenes con discapacidad intelectual

Concello y asociación estudian medidas para favorecer la autonomía, la formación y la inclusión laboral tras la etapa educativa

Redacción
26/05/2026 18:12
La reunión entre representantes del Concello y de la entidad
La reunión entre representantes del Concello y de la entidad
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El alcalde de Ames, Blas García, y la concejala de Benestar Social, Uxía García, mantuvieron esta mañana una reunión con representantes de Agamudi (Asociación Galega de Mundos Diversos) para estudiar posibles vías de colaboración en materia de inclusión social y laboral.

En el encuentro participaron la presidenta de la entidad, Katya Rodríguez; el tesorero, Anxo Rodríguez; y Cristina Sánchez, integrante del proyecto EVA impulsado por la asociación.

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La reunión se centró especialmente en la situación de los jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo a partir de los 21 años, etapa en la que finaliza su paso por el sistema educativo público y en la que muchas familias encuentran mayores dificultades para acceder a recursos de formación e inserción laboral.

Desde el Concello de Ames destacaron su disposición a colaborar con iniciativas de este tipo. El alcalde, Blas García, señaló que “Ames ten as portas abertas a colaborar con este tipo de iniciativas” porque se trata de “un concello sensible e integrador”. Por su parte, la concejala Uxía García subrayó la importancia de ofrecer “oportunidades reales” para favorecer la autonomía y la integración de las personas con discapacidad.

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Agamudi es una asociación creada por familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con el objetivo de ofrecer espacios seguros de socialización, aprendizaje y autonomía personal. Entre sus actividades desarrolla talleres ocupacionales, cursos de teatro y actividades de ocio y vida diaria orientadas a fomentar la creatividad, la concentración y la inclusión social y laboral.

La entidad también organiza encuentros abiertos dirigidos a familias y jóvenes para abordar el futuro personal y profesional de las personas con diversidad intelectual.

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