Ucin Ames critica la falta de mantenimiento y prevención ante el riesgo de incendios

Una finca del concello de Ames UCIN

La agrupación UCIN Ames cargó este viernes contra el gobierno municipal por la “grave falta de previsión e mantemento” en materia de prevención de incendios forestales y criticó el estado de varias parcelas municipales del municipio.

La formación recordó que el próximo 31 de mayo finaliza el plazo legal para la limpieza de las franjas secundarias de protección alrededor de las viviendas y advirtió de que todavía existen numerosas parcelas sin acondicionar. Según denunció, el propio concello “tampouco está a cumprir coa responsabilidade exemplarizante que lle corresponde”.

Ucin señaló que la situación de abandono es visible tanto en O Milladoiro como en otras zonas urbanas y rurales del municipio, mencionando parcelas municipales sin limpiar, espacios verdes deteriorados y áreas públicas con un mantenimiento “claramente insuficiente”.

La agrupación vinculó además esta situación con los retrasos acumulados en Galicia en materia de prevención forestal y sostuvo que existe una “cadea de inacción institucional” que también afecta al concello amesán.

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El coordinador de Ucin Galicia, José Luis Calo, afirmó que “o goberno municipal chega tarde unha vez máis a un problema que leva anos advertíndose” y criticó que mientras se amenaza a propietarios con sanciones, “o propio concello mantén parcelas municipais nun estado lamentable”.

Entre los espacios señalados por la formación figura una finca paralela al centro médico de O Milladoiro, además de otras parcelas municipales que consideran “auténticos focos de risco” ante la llegada del verano.

Ucin Ames reclamó finalmente un plan urgente de limpieza y mantenimiento de las propiedades municipales, así como una revisión inmediata de las actuaciones preventivas en el municipio.