La accesibilidad en la Rede Cultural centra una jornada en Bertamiráns
La cita reunió a personal municipal y profesionales de las artes escénicas para abordar la accesibilidad cultural
El Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, celebró este viernes una de las cinco jornadas de sensibilización 'Por unha Rede Cultural accesible', una iniciativa impulsada por Escena Galega y la Deputación da Coruña para compartir conocimientos, prácticas y herramientas que permitan hacer más accesible la Rede Cultural.
En la jornada, en la que colaboró el Concello de Ames, participó personal municipal de Ames, Brión y Negreira, además de otros profesionales implicados en la gestión de actividades culturales.
La sesión estuvo dirigida y moderada por Patricia de Lorenzo y Xesús Ron, integrantes del grupo de teatro Chévere, junto a Carme Giráldez, coordinadora de actividades de Escena Galega. También asistió la diputada de Cultura de la Deputación da Coruña, Natividade González.
El proyecto forma parte del programa 'Unha Rede Cultural accesible', una iniciativa que combina acciones de sensibilización, formación y acompañamiento dirigidas tanto al personal técnico municipal implicado en la gestión de la Rede como a compañías de artes escénicas programadas. El objetivo es avanzar hacia una red cultural más inclusiva y garantizar la participación en igualdad de condiciones de todas las personas en las actividades culturales.
Durante la jornada se celebró la charla “A accesibilidade é unha necesidade real”, en la que participaron Montserrat Terceiro Rey, Miguel Dorado Sóñora y Paula Varela Costas, personas con discapacidad cognitiva, auditiva y visual que compartieron su experiencia sobre las barreras existentes para acceder a la actividad cultural. Esta actividad contó con la colaboración de la FAXPG y de la asociación Dano Cerebral de Galicia.
El programa se estructura en tres líneas principales: encuentros de sensibilización sobre accesibilidad y buenas prácticas; sesiones formativas dirigidas al personal participante, previstas para después del verano; y una línea de asesoramiento individualizado para compañías profesionales de artes escénicas interesadas en incorporar medidas de accesibilidad a sus espectáculos.
Además, se elaborará una guía práctica con recursos y recomendaciones para concellos y compañías participantes, con el objetivo de facilitar la aplicación continuada de estas medidas en la programación cultural.