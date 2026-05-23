La accesibilidad en la Rede Cultural centra una jornada en Bertamiráns

El proyecto combina acciones de sensibilización, formación y acompañamiento

El Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, celebró este viernes una de las cinco jornadas de sensibilización 'Por unha Rede Cultural accesible', una iniciativa impulsada por Escena Galega y la Deputación da Coruña para compartir conocimientos, prácticas y herramientas que permitan hacer más accesible la Rede Cultural.

En la jornada, en la que colaboró el Concello de Ames, participó personal municipal de Ames, Brión y Negreira, además de otros profesionales implicados en la gestión de actividades culturales.

La sesión estuvo dirigida y moderada por Patricia de Lorenzo y Xesús Ron, integrantes del grupo de teatro Chévere, junto a Carme Giráldez, coordinadora de actividades de Escena Galega. También asistió la diputada de Cultura de la Deputación da Coruña, Natividade González.

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El proyecto forma parte del programa 'Unha Rede Cultural accesible', una iniciativa que combina acciones de sensibilización, formación y acompañamiento dirigidas tanto al personal técnico municipal implicado en la gestión de la Rede como a compañías de artes escénicas programadas. El objetivo es avanzar hacia una red cultural más inclusiva y garantizar la participación en igualdad de condiciones de todas las personas en las actividades culturales.

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Durante la jornada se celebró la charla “A accesibilidade é unha necesidade real”, en la que participaron Montserrat Terceiro Rey, Miguel Dorado Sóñora y Paula Varela Costas, personas con discapacidad cognitiva, auditiva y visual que compartieron su experiencia sobre las barreras existentes para acceder a la actividad cultural. Esta actividad contó con la colaboración de la FAXPG y de la asociación Dano Cerebral de Galicia.

El programa se estructura en tres líneas principales: encuentros de sensibilización sobre accesibilidad y buenas prácticas; sesiones formativas dirigidas al personal participante, previstas para después del verano; y una línea de asesoramiento individualizado para compañías profesionales de artes escénicas interesadas en incorporar medidas de accesibilidad a sus espectáculos.

Además, se elaborará una guía práctica con recursos y recomendaciones para concellos y compañías participantes, con el objetivo de facilitar la aplicación continuada de estas medidas en la programación cultural.