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Ames

E-motion sella un gran debut en el Campeonato de España de Fit Kid

El club amesán logró tres cuartas posiciones y un sexto puesto en su primera participación nacional.

Redacción
23/05/2026 11:45
Uno de los grupos que participaron en la competición
Uno de los grupos que participaron en la competición
Dani R.
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El club amesán E-motion firmó un destacado debut en el Campeonato de España de Fit Kid, celebrado en Blanes (Cataluña) entre el 30 de abril y el 3 de mayo, al lograr tres cuartas posiciones y un sexto puesto en distintas categorías.

La escuela, única representante gallega en la competición nacional, participó por primera vez en un campeonato de estas características y consiguió quedarse a las puertas del podio en varias ocasiones en una cita de alto nivel, con categorías en las que llegaron a competir hasta 19 equipos.

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Desde el club destacaron tanto los resultados obtenidos como la experiencia vivida durante el campeonato. “Volvemos co corazón cheo. Foron días intensos, emocionantes, de moita aprendizaxe e de convivencia en equipo”, señalaron desde la dirección de la escuela.

La participación de E-motion recibió además felicitaciones por parte de asistentes, organización y otras escuelas presentes en el campeonato, que reconocieron el trabajo realizado por el equipo amesán en su estreno en una competición de ámbito nacional.

Desde la entidad subrayaron que esta experiencia supone “un paso enorme” para una escuela todavía nueva dentro del circuito competitivo nacional y aseguraron que afrontan el futuro “con ilusión renovada” tras este primer campeonato estatal.

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