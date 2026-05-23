Ames reivindica la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la jornada 'A diversidade no emprego'

Durante la jornada hubo varias varias redondas donde varias personas explicaron sus propias experiencias Cedida

La Casa da Cultura do Milladoiro acogió este viernes la primera edición de la jornada 'A diversidade no emprego', una iniciativa impulsada por el Concello de Ames para visibilizar y dignificar la ocupación laboral de las personas con discapacidad.

El evento reunió a entidades sociales, empresas y vecinos en un espacio de convivencia y reflexión sobre la inclusión laboral y la normalización de este colectivo.

La programación comenzó con una bienvenida institucional en la que participaron el alcalde de Ames, Blas García; la concejala de Promoción Económica e Emprego, Ana Belén Paz; la edil de Benestar Social, Igualdade e Voluntariado, Uxía García; y técnicos municipales de empleo.

Una persona explicando su realidad

Durante su intervención, Blas García recordó que “hai persoas que nacen cunha discapacidade e outras que a adquiren ao longo da súa vida e non por iso deixan de facer a súa vida diaria” y defendió que “se hai algo que nos outorga dignidade ás persoas é poder ter un traballo que nos permita ser libres e autónomos”.

Por su parte, Ana Belén Paz calificó la jornada como “moi especial para nós” y expresó su deseo de que “os demais concellos se impliquen e comecen a facer eventos coma este”, destacando la importancia de colaborar “da man das asociacións, entidades e empresas”.

Uxía García señaló además que “aínda queda moito por traballar, pero imos na dirección correcta” y defendió que todas las personas “teñan ou non teñan discapacidade deben gozar dunha plena inclusión na nosa sociedade”.

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La jornada incluyó mesas redondas y coloquios con representantes de entidades como Cogami, Down Compostela, Fundación Once-Inserta, Cegasal o FAXPG, en las que se abordaron cuestiones relacionadas con las barreras laborales, los prejuicios sociales o los retos de futuro en materia de inclusión.

Además, se proyectaron varios vídeos protagonizados por trabajadores y trabajadoras con discapacidad de empresas de Ames y del entorno, quienes compartieron sus experiencias personales y laborales para reivindicar su plena capacidad para desempeñar puestos de trabajo con normalidad.

El acto fue retransmitido íntegramente por streaming a través de los canales oficiales del Concello y contó con dos intérpretes de lengua de signos para garantizar la accesibilidad tanto del público asistente como de las personas que siguieron la jornada de forma telemática.