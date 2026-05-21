Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Cinema Miúdo busca novas curtametraxes para a súa novena edición

O certame celebrarase do 12 ao 15 de novembro e manterá abertas as inscricións ata o 7 de agosto 

Redacción
21/05/2026 19:19
A pasada edición do festival
A pasada edición do festival
Paula Cermeño
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Festival Internacional de Cinema Infantil Cinema Miúdo abriu a convocatoria internacional de curtametraxes para a súa novena edición, que se celebrará no Concello de Ames entre os días 12 e 15 de novembro de 2026. 

O certame, organizado polo concello, afronta esta nova cita tras rexistrar en 2025 a edición con maior asistencia da súa historia, con preto de 2.000 persoas participantes ao longo de catro xornadas.

O elenco de ‘Contra Ana’ durante unha das súas representacións, unha proposta escénica que combina teatro físico e relato autobiográfico

‘Contra Ana’ sobe ao Teatro Principal cunha autoficción crúa sobre os TCA e a presión social sobre o corpo

Más información

A convocatoria está dirixida a persoas creadoras, produtoras, asociacións e colectivos de calquera nacionalidade que desexen presentar obras orientadas ao público preescolar e infantil. 

Poderán inscribirse curtametraxes realizadas a partir de 2024, cunha duración máxima de 25 minutos e que promovan valores como a igualdade, a diversidade e a non discriminación.

Tres seccións

As obras seleccionadas integraranse nas tres seccións competitivas do festival. A categoría Axóuxeres incluirá curtametraxes de ata 10 minutos dirixidas a nenos e nenas de entre 2 e 7 anos; Buxainas estará destinada a público maior de 7 anos e admitirá pezas de ata 25 minutos; mentres que Escolares reunirá títulos orientados a espectadores e espectadoras de entre 2 e 15 anos.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 7 de agosto ás 23:59 horas. As curtametraxes poderán enviarse a través da plataforma Festhome ou mediante o formulario gratuíto dispoñible na web oficial do festival, Cinema Miúdo.

Conxo prepárase para unha fin de semana de música, poesía e memoria arredor do histórico Banquete

Más información

O festival repartirá dous premios do xurado dotados con 500 euros cada un e tres premios do público cunha contía de 200 euros.

Na edición de 2025 tamén se rexistrou unha participación récord nos pases escolares, aos que asistiron preto de 800 nenos e nenas de nove centros educativos de Ames. Como novidade, o festival estreou un novo formato nos centros educativos, un obradoiro de cine impartido por Coral Piñeiro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A pasada edición do festival

Cinema Miúdo busca novas curtametraxes para a súa novena edición
Redacción
La karateca de Ames, Olivia Parga Illescas

Olivia Parga firma un cuarto puesto en el Open internacional de Illescas
Redacción
Federico Pérez en la edición del año pasado

Ames se convierte en la capital del humor con la tercera edición del ciclo de monólogos
Redacción
Estas actividades sirven para fortalecer los vínculos entre los más pequeños y los mayores

Los niños de A Madalena visitan Jupemi en un emotivo encuentro intergeneracional en O Milladoiro
Redacción