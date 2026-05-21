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Ames

Ames se convierte en la capital del humor con la tercera edición del ciclo de monólogos

Las Casas de la Cultura de Bertamiráns y O Milladoiro acogen un programa que combina humoristas gallegos consolidados y emergentes

Redacción
21/05/2026 10:05
Federico Pérez en la edición del año pasado
Federico Pérez en la edición del año pasado
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Desde hoy hasta el próximo domingo, las Casas de la Cultura de Bertamiráns y O Milladoiro acogen la tercera edición del Ciclo de Monólogos del Concello de Ames. 

Durante cuatro días, Ames se convierte en la capital del humor, la ironía y la retranca, con una propuesta que ya tuvo muy buena acogida en ediciones anteriores y que combina figuras consolidadas del humor gallego con artistas emergentes y, por segundo año consecutivo, presenta un cartel paritario, con el mismo número de mujeres que de hombres, poniendo en valor la presencia femenina en la comedia.

La primera sesión tendrá lugar hoy a las 21.00 horas en la Casa de la Cultura de Bertamiráns, con Josito Porto y Luis Rey. El actor vilagarciano Josito Porto, conocido por su trayectoria en series como “Pratos combinados” o “Matria”, será el protagonista de la velada, que abrirá el stand-up de Luis Rey.

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El viernes será el turno de Marita Martínez y Carla Mañas en la Casa de la Cultura de O Milladoiro, también a las 21.00 horas. Martínez, con amplia experiencia en teatro y televisión, presentará un monólogo basado en las memorias de su abuela, mientras que Mañas, humorista emergente, interpretará su espectáculo “Súper Freak”.

El sábado actuarán Leti da Taberna e Irene Medín en Bertamiráns, a partir de las 21.00 horas. Leti da Taberna presentará su monólogo “Enredada”, centrado en el uso de las redes sociales, mientras que Medín ofrecerá una reflexión sobre la importancia del humor en la vida cotidiana.

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El ciclo lo cerrarán el domingo , a las 19.00 horas en O Milladoiro, Celso Fernández Sanmartín y Fernando Palitos, una pareja cómica que combina narración oral y humor tradicional gallego. Esta última sesión contará con interpretación en lengua de signos

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