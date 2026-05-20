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Ames

Los niños de A Madalena visitan Jupemi en un emotivo encuentro intergeneracional en O Milladoiro

La actividad puso en valor el papel de los abuelos y reforzó los vínculos entre mayores y pequeños

Redacción
20/05/2026 18:29
Estas actividades sirven para fortalecer los vínculos entre los más pequeños y los mayores
Estas actividades sirven para fortalecer los vínculos entre los más pequeños y los mayores
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La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Milladoiro (Jupemi) vivió hoy una jornada muy especial con la visita de los niños y niñas de la escuela infantil municipal A Madalena a su local de O Milladoiro. 

La iniciativa, organizada con motivo del Día de la Familia, celebrado el pasado 15 de mayo, buscó fomentar el contacto entre generaciones y poner en valor el papel fundamental de los abuelos y abuelas dentro del entorno familiar.

El encuentro estuvo marcado por la emoción, la cercanía y la ilusión compartida entre los más pequeños y mayores. Los socios y socias de Jupemi prepararon una cálida bienvenida, decorando el espacio con globos y ofreciendo rosca para compartir durante la visita. 

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A cambio, los niños y niñas entregaron a la asociación un regalo muy especial: un cuadro elaborado por ellos mismos con la frase “Grazas avós por compartir a vosa sabedoría, ledicia e o voso amor infinito con nós”.

Begoña Campillo, miembro de la directiva de Jupemi, destacó el valor de este tipo de actividades: “Algunos niños y niñas carecen de abuelos o no tienen un contacto frecuente con ellos, por eso nos gusta que tengan un espacio para que puedan vivir la experiencia de tenerlo aunque sea por un día y nosotros estamos encantados de recibirlos”, explicó.

Por su parte, Sandra Dios, directora de la escuela infantil municipal A Madalena, subrayó la importancia emocional y educativa del encuentro: “Los abuelos son una parte fundamental de la familia y tienen un vínculo muy especial con los niños y niñas. Es una actividad muy agradecida y donde hay reciprocidad”, señaló.

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En años anteriores, la asociación ya había desarrollado encuentros intergeneracionales con alumnado del colegio de Ventín tanto en el propio dentro como en el local de la asociación. Un encuentro que recuerda el papel fundamental de las personas mayores y asociaciones como Jupemi en la sociedad, que ayuda a una convivencia más respetuosa y amable y a promover un envejecimiento activo y alegre.

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