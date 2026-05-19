El Concello de Ames celebra el 100 cumpleaños de la poeta Filomena Fraga 

La poeta Filomena Fraga con el ramo de flores que le regaló el concello

El alcalde de Ames, Blas García, y la concejala de Bienestar Social, Uxía García, han visitado esta mañana a la poeta Filomena Fraga, vecina de la parroquia de Agrón, con motivo de su 100 cumpleaños, que se celebra este martes 19 de mayo. Durante el encuentro, los representantes municipales han compartido conversación con la centenaria y le han trasladado la felicitación del Concello.

Fraga es autora de A Cancela, obra publicada en 1995. Fue la primera mujer y la segunda persona en recibir la Medalla del Concello de Ames, distinción otorgada en 2019. Además, en 2018 fue homenajeada por el consistorio en el acto del Día Internacional de las Mujeres por su trayectoria vital y su compromiso con la igualdad.

La escritora, que se define como “una mujer labradora a la que le dio por escribir un libro”, forma parte ya del grupo de vecinas centenarias del municipio. El alcalde ha destacado su vitalidad y su humor, y la ha definido como “historia viva de Ames”.

Con una infancia marcada por el acceso limitado a la educación, aprendió a leer y comenzó a trabajar con 14 años en el ámbito rural. Posteriormente desarrolló su vida laboral en el municipio de Negreira.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida como referente en la defensa de la igualdad y activista en la renovación educativa. En 1974 participó en una reunión en Valladolid como miembro del Colegio Familiar Rural de Negreira, donde denunció la situación del rural gallego, y militó en el Sindicato Agrario Galego.

En 2010 participó en el documental 'Señora de', dirigido por Patricia Ferreira, que recoge testimonios de mujeres de distintas generaciones.