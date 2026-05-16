Bugallido homenaxea a Begoña Caamaño no inicio dunha fin de semana chea de actividades
A parroquia amesá acolleu unha emotiva lembranza da xornalista e escritora e continúa coa III Carballeira das Letras e a festa de San Isidro
A parroquia de Bugallido (Ames) acolleu este venres á tardiña unha homenaxe á xornalista e escritora Begoña Caamaño. O acto lembrou a súa faciana máis humana: a nena lectora que se converteu nunha muller alegre, boa persoa, gran amiga e profesional comprometida cunha Galicia libre, a igualdade e o futuro do idioma.
O tributo tivo momentos moi emotivos cos testemuños de tres das súas grandes amigas: Ana Romaní compartiu recordos da súa convivencia e profesión; Andrea Nunes recitou un poema creado polo décimo cabodano do seu pasamento; e Guadi Galego ofreceu unha actuación ao piano, confesando que Begoña é a musa de todas as súas cancións e a razón pola que hoxe compón para todas as mulleres.
O alcalde de Ames, Blas García, destacou o valor das actividades que as asociacións de Bugallido organizan todo o ano, afirmando que “axudan a situar Ames como un referente cultural”.
Pola súa parte, Natividade González, deputada de Cultura da Coruña, gabou unha programación “tan extensa, intensa e de alta calidade”, algo pouco habitual en entidades locais.
Para pechar, Henrique Monteagudo, presidente da Academia, reflexionou sobre a importancia de dedicar o Día das Letras a mulleres novas, feministas e comprometidas, sinalando que estas causas e o idioma son cuestións de todos que “nunca deben pasar de moda”.
Actividades durante o fin de semana
Hoxe celebrase a III Carballeira das Letras, cun espectáculo infantil a cargo de Vero Rilo e Luis Iglesias, sesión vermú con Los Jinetes del Trópico, unha foliada coas escolas de música tradicional de Bugallido, teatro improvisado co Colectivo do Flow e fin de festa con Tiruleque.
Mañá, coincidindo coa celebración de San Isidro, haberá unha degustación de callos e empanada, baile tradicional coas escolas locais, actuación da charanga Santa Compaña e o concerto da Orquestra Folk de Galicia Son de Seu.