UCIN denuncia el estado de la avenida Rosalía de Castro en O Milladoiro y cuestiona su recepción municipal
La formación critica deficiencias en la obra de humanización, problemas de accesibilidad y pide un informe técnico independiente y responsabilidades
La formación política UCIN Galicia, a través de su coordinador José Luis Calo González, denuncia públicamente el “escándalo político e administrativo” que, a su juicio, representa el estado actual de la obra de humanización de la avenida Rosalía de Castro, en O Milladoiro, varios meses después de su recepción oficial por parte del Concello de Ames.
Según recuerda UCIN, el propio alcalde de Ames, Blas García, anunció que la obra estaría terminada y recepcionada antes del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, “a realidade que sofren diariamente veciños, comerciantes e peóns é a dunha avenida que continúa en obras, con deficiencias visibles, problemas de accesibilidad e unha execución que dista moito do que debe ser unha obra pública de calidade”.
La formación considera “inconcebible” que una actuación financiada con fondos públicos haya sido recepcionada oficialmente mientras continúan los trabajos correctivos y aparecen nuevas incidencias.
En palabras de José Luis Calo González, “isto supón un recoñecemento implícito de que a obra non estaba en condicións óptimas no momento da súa recepción administrativa”. UCIN advierte de que aceptar una obra con deficiencias “podería derivar en responsabilidades políticas, técnicas e mesmo administrativas”.
El grupo denuncia especialmente los problemas de accesibilidad en distintos puntos de la avenida, con barreras arquitectónicas, desniveles y acabados deficientes que, según señalan, “non garanten unha mobilidade segura nin inclusiva para persoas maiores, persoas con mobilidade reducida ou familias con carros infantís”.
También critican que “non se realizou correctamente a reposición e canalización das augas”, lo que estaría provocando nuevas incidencias tras episodios de lluvia.
A cidadanía merece saber quen supervisou esta obra, quen asinou a súa recepción e quen vai asumir agora os custes das continuas reparacións”, afirma Calo González, que considera “non admisible que unha obra pública millonaria siga xerando incidencias medio ano despois da súa suposta finalización”.
UCIN Galicia reclama un informe técnico independiente, la publicación del acta de recepción, la revisión de la accesibilidad, la depuración de responsabilidades y un calendario público de reparaciones.
El coordinador del partido concluye asegurando que “un alcalde non pode recepcionar unha obra pública e meses despois seguir permitindo intervencións constantes, improvisación e deficiencias estruturais. A responsabilidade pública existe e debe asumirse”.