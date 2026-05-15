La Xunta destaca a Ames como uno de los concellos con mayor inversión en obras en centros educativos

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación Manuel Vila Xunta

El secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Manuel Vila, destacó hoy en el Parlamento que Ames es uno de los concellos de Galicia con mayor inversión en obras en centros educativos, “máis de 23,4 M€ desde 2009 incluíndo a construción do novo colexio do Milladoiro, nestes momentos en marcha”, dijo.

En este sentido, explicó que en los últimos años se construyeron en este municipio dos nuevos centros educativos, para responder al incremento del alumnado y a las necesidades de escolarización. Se trata del último nuevo colegio, con un presupuesto de más de 11,6 millones de euros, y del Instituto del Milladoiro, que supuso en el 2012 una inversión de más de 6 millones de euros.

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En lo que respecta a la situación concreta del Ceip de Ventín, el representante de la Consellería de Educación recalcó que la Xunta invirtió más de 1,6 millones de euros en este centro en los últimos años para realizar actuaciones de mejora, la más reciente la colocación de una sobrecubierta en el patio, que se suma a la reparación de cubiertas, el acondicionamiento de aulas así como a una importante ampliación.

También explicó que los técnicos de la Xunta ya visitaron el centro e identificaron que los problemas de humedades afectan a un edificio construido por el ayuntamiento y cuyo mantenimiento corresponde también a la administración municipal. En lo que respecta a la carpintería interior, recordó que, tal y como establece la normativa vigente, la competencia de mantenimiento de los colegios corresponde al Ayuntamiento, así como las actuaciones necesarias en la escuela unitaria de la Iglesia.

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También explicó que es competencia municipal la limpieza de canalones en el Ceip A Maía, una intervención que la Xunta finalmente realizó para evitar que se produjeran más filtraciones. A este respecto, recordó que es muy importante que los ayuntamientos realicen este tipo de trabajos de mantenimiento para evitar este tipo de situaciones.

Además, señaló que se está haciendo un seguimiento en este centro para evaluar desde el punto de vista técnico la necesidad de una intervención en la cubierta.

Finalmente, el secretario general técnico dijo que la Consellería evaluará la necesidad de más actuaciones en la Escuela de Educación Infantil del Milladoiro, donde ya se ejecutó una reparación de impermeabilización de la cubierta hace cuatro años.