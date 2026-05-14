UCIN Ames denuncia el abandono de los jóvenes y exige la ampliación de la biblioteca

La fachada de la Biblioteca de Ames Cedida

El coordinador de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), José Luis Calo, reclama al gobierno de Ames una actuación "urxente e realista" para acondicionar y ampliar la biblioteca municipal de Milladoiro, tras recibir numerosas quejas de estudiantes de la zona que denuncian la falta de espacio para estudiar y preparar los exámenes en condiciones dignas.

Según trasladan los propios estudiantes al coordinador de UCIN Galicia, la situación actual de la biblioteca es "insostenible", especialmente en épocas de exámenes, cuando la demanda supera ampliamente la capacidad existente. En uno de los escritos remitidos al partido, una estudiante de segundo de Bachillerato explica que resulta practicamente imposible encontrar sitio libre, mismo fuera de las horas punta, debido a las reducidas dimensiones de las instalaciones y la elevada población juvenil de Milladoiro.

Desde Ames, el grupo, recuerda también que los datos demográficos evidencian una importante presencia de población activa en la localidad, lo que hace "aínda máis incompresible" la falta de planificación del ejecutivo municipal. La formación considera que el Concello de Ames lleva años "viviendo de anuncios y propaganda" mientras desatiende servicios fundamentales para la vecindad.

José Luis Calo fue contundente al afirmar que “o goberno municipal está máis preocupado por proxectos de escaparate e gastos innecesarios que por cubrir necesidades básicas da cidadanía”. Según indica, “non se pode presumir de apoiar á mocidade mentres se obriga aos estudantes a marchar a Santiago para atopar un lugar onde preparar os exames”.

Denuncian que muchos jóvenes de Milladoiro se ven obligados a desplazarse hasta bibliotecas compostelanas, perdiendo más de una hora diaria entre desplazamientos, buses y espetas, algo que consideran "inadmisible nun dos núcleos con maior crecemento poboacional de Galicia".

La formación reclama de manera inmediata la ampliación de la biblioteca municipal de O Milladoiro, la creación de nuevas salas de estudio adaptadas a la demanda real, la expansión de los horarios durante los periodos de exámenes, la habilitación de espacios silenciosos específicos para estudiantes y la puesta en marcha de un plan municipal serio para atender las necesidades de la juventud.