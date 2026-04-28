El Club Baloncesto Ames hace historia: conquista su primer título oficial y sueña con el ascenso

El Club Baloncesto Ames conquistó el primer título oficial de sus veinte años de historia Concello de Ames

El Club Baloncesto Ames firmó este fin de semana una página histórica al conquistar el primer título oficial de su trayectoria. El conjunto amesano se proclamó campeón de la 3ª División Sénior Masculina de la zona de Santiago después de superar en la final de la fase eliminatoria al ADB Fontiñas.

El equipo dirigido por Daniel Fentes logró imponerse tanto en el partido de ida como en el de vuelta, en ambos casos con una ventaja de 18 puntos, un doble triunfo que le permitió levantar el campeonato en la temporada en la que la entidad cumple veinte años.

Un título para la historia

Tras una fase regular en la que fue creciendo con el paso de las jornadas, el conjunto de Ames mantuvo el nivel en las eliminatorias, donde firmó una trayectoria sólida hasta alcanzar la final. Allí derrotó al hasta entonces campeón de la categoría y añadió por primera vez este trofeo a sus vitrinas.

Desde la organización destacan que, pese a la diferencia reflejada en los marcadores, la eliminatoria resultó muy competida y dejó un gran ambiente alrededor de una cita destacada del baloncesto local.

Ahora, el reto del ascenso

El Club Baloncesto Ames tendrá ahora la oportunidad de completar la temporada con otro hito sin precedentes: el primer ascenso de su historia. Para lograrlo deberá afrontar una fase en la que participarán campeones y subcampeones de las ocho delegaciones gallegas de la categoría.

El próximo reto del equipo será pelear por el ascenso a 2ª División Sénior Masculina Concello de Ames

El sistema de competición contempla un sorteo para formar cuatro grupos de cuatro equipos. Cada grupo disputará una liguilla a ida y vuelta y solo el primer clasificado ascenderá directamente a la 2ª División Sénior Masculina.