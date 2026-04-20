Dous amensáns proclámanse campións de España de squash nas categorías sub-13 e sub-17
Thiago Vilas e Lucas Castillo proclámanse campións nacionais, mentres outros tres deportistas do club Squash Santiago acadaron medalla
O deporte amesán está de celebración logo das cinco medallas acadadas no Campionato de España de squash sub-13 e sub-17 por deportistas do club Squash Santiago, que ten as súas instalacións no Milladoiro. Catro dos medallistas son veciños/as de Ames.
Tiago Vilas e Lucas Castillo foron os campións masculinos das categorías sub-13 e sub-17, respectivamente. Tiago impúxose con solvencia ao non ceder ningún xogo durante o torneo e con este suma xa catro torneos estatais. Pola súa parte, Lucas, que viña de competir coa selección sub-19 no europeo, venceu na final ao vasco Itzel Reguero.
Ademais destes dous ouros, outros tres deportistas do club Squash Santiago acadaron medalla: Pedro Alonso logrou a medalla de prata na categoría sub-13, onde xogou na final contra o deportista amesán Thiago Vilas. Na competición feminina sub-17, Mara Prietoacadou a terceira posición nun podio que compartiu coa madrileña Andrea González e a murciana Mónica Hernández; e o seu irmán Gael Prieto tamén foi bronce na categoríasub-17 masculina.
Na categoría sub-17 tamén participaron outros tres deportistas do club Squash Santiago: Nicolás Castro, que foi sétimo; Mauro Vilas, que acadou a décima posición; e Roi Carreira.