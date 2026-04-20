Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Dous amensáns proclámanse campións de España de squash nas categorías sub-13 e sub-17

Thiago Vilas e Lucas Castillo proclámanse campións nacionais, mentres outros tres deportistas do club Squash Santiago acadaron medalla

Redacción
20/04/2026 11:10
O club Squash Santiago acadou cinco medallas no Campionato de España sub-13 e sub-17 celebrado en Ponferrada, con dous ouros, unha prata e tres bronces
O club Squash Santiago acadou cinco medallas no Campionato de España sub-13 e sub-17 celebrado en Ponferrada, con dous ouros, unha prata e tres bronces
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O deporte amesán está de celebración logo das cinco medallas acadadas no Campionato de España de squash sub-13 e sub-17 por deportistas do club Squash Santiago, que ten as súas instalacións no Milladoiro. Catro dos medallistas son veciños/as de Ames.

Tiago Vilas e Lucas Castillo foron os campións masculinos das categorías sub-13 e sub-17, respectivamente. Tiago impúxose con solvencia ao non ceder ningún xogo durante o torneo e con este suma xa catro torneos estatais. Pola súa parte, Lucas, que viña de competir coa selección sub-19 no europeo, venceu na final ao vasco Itzel Reguero.

Ademais destes dous ouros, outros tres deportistas do club Squash Santiago acadaron medalla: Pedro Alonso logrou a medalla de prata na categoría sub-13, onde xogou na final contra o deportista amesán Thiago Vilas. Na competición feminina sub-17, Mara Prietoacadou a terceira posición nun podio que compartiu coa madrileña Andrea González e a murciana Mónica Hernández; e o seu irmán Gael Prieto tamén foi bronce na categoríasub-17 masculina.

Na categoría sub-17 tamén participaron outros tres deportistas do club Squash Santiago: Nicolás Castro, que foi sétimo; Mauro Vilas, que acadou a décima posición; e Roi Carreira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

