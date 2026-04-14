Ames

Ames convértese en parada do Museo Migrante de Angélica Dass

O proxecto itinerante promove a participación cidadá con sesións fotográficas e relatos sobre a experiencia migratoria

Redacción
14/04/2026 06:16
O Museo Migrante en Movemento estará no concello de Ames ata o 17 de abril con actividades en Bertamiráns e O Milladoiro
Concello de Ames
O Concello de Ames e 7H Cooperativa Cultural volven colaborar nunha nova iniciativa que se está desenvolvendo esta semana no municipio amesán. Desta volta traen a Ames á fotógrafa e artista, Angélica Dass, que chega a Galicia cun novo proxecto: o Museo Migrante Migrante en Movemento (MMM). A través da súa versión en Movemento, o MMM está no concello de Ames desde hoxe ata o 17 de abril. Este proxecto está financiado pola Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

Este proxecto convida á cidadanía a participar a través de distintas sesións fotográficas. Nelas, Angélica Dass busca xerar imaxes e recompilar relatos que nutrirán o arquivo dixital común. O MMM xa comezou a súa andaina en Madrid e Murcia e chegará a 10 comunidades, sendo Galicia a seguinte parada. Finalizará a súa viaxe o 18 de decembro, Día Internacional da Persoa Migrante, en La Laguna (Tenerife).

Este museo busca conectar as migracións de todos os tempos a través da creación dun espazo onde as traxectorias das persoas poidan recoñecerse e dialogar desde a dignidade. Para iso resalta a migración como un carácter da humanidade que conforma historias de vida, tanto persoais como familiares, tanto individuais como colectivas. Este lugar, situado nun contedor-museo, expandirase a través dunha web que funcionará como un arquivo dixital.

O MMM en Ames

Angélica Dass inaugurou a súa presenza en Galicia hoxe luns, 13 de abril, no concello de Ames, onde ofreceu un rolda de prensa na Casa do Concello. De seguido, impartiu un obradoiro de memoria e fotografía no IES de Ames (Bertamiráns) para o alumnado de 1ºda ESO. Durante a tarde de hoxe, celebrarase a sesión fotográfica na Casa da Cultura de Bertamiráns. Para participar na sesión de fotos para o Museo Migrante Migrante hai que inscribirse previamente. 

O xoves 16 de abril, volverá de novo, nesta ocasión ao IES de Milladoiro, onde estará ao longo de toda a mañá co alumnado deste centro educativo, ampliando así os talleres que traerá ao concello. Ao día seguinte, o venres 17 de abril pola tarde, trasladará o estudio fotográfico á Casa da Cultura do Milladoiro. Para participar nesta sesión de fotos para o Museo Migrante Migrante tamén é necesario inscribirse previamente. 

A continuación, o venres 17 ás 18.30 horas, terá lugar a conferencia “A Historia Viva de Ames. Museo das inMigrantes”, na Casa da Cultura do Milladoiro, na que se conversaráao redor deste proxecto de Angélica Dass, 7H Cooperativa Cultural e a comunidade migrante de Ames. Intervirán Angelica Dass, Clara R. Cordeiro, participantes do proxecto,e Leonardo Pena, técnico do Concello de Ames. A conferencia é aberta ata completar o aforo dispoñible.

Presentación do proxecto

A concelleira de Benestar Social e Voluntariado, Uxía García, explicou “trátase dun proxecto que vai a recoller historias de migración de veciños e veciñas que queiran participar con nós neste Museo Migrante Migrante. É un proxecto que imos a levar a cabo con Angélica Dass, que xa estivo en Ames no ano 2020 realizando outro proxecto como foi 'A Historia Viva de Ames. Museo das InMigrantes', unha publicación realizada colectivamente baixo a dirección de Angélica, a coordinación de 7H Cooperativa Cultural e a participación de once veciñas e veciños do municipio con raíces en Brasil, Colombia, Cuba e Venezuela”.

Clara Rodríguez Cordeiro, de 7H Cooperativa Cultural, mostrouse satisfeita por “poder ter a Angélica aquí unha vez máis e poder iniciar o Museo Migrante Migrante en Galicia con esta parada en Ames, porque como quedou patente en 2020, Ames é un concello moi especial que pode presumir de ter moita riqueza e diversidade cultural”.

Pechou a quenda de intervencións, o técnico de integración social, Leonardo Pena, que destacou “desde o ano 2020 temos un traballo feito sobre a historia viva de Ames que imos aproveitar agora para dar a coñecer”. Ademais destacou “a gran acollida que tivo este proxecto por parte dos centros educativos. Dende o primeiro momento dixeron que esta iniciativa lles parecía moi interesante e que querían participar. Tamén nos puxemos en contacto coas persoas que participaron en 2020 no proxecto sobre a historia viva de Ames, e moitas delas confirmaron que van a participar neste novo proxecto porque están con moita ilusión”.

Te puede interesar

O Museo Migrante en Movemento estará no concello de Ames ata o 17 de abril con actividades en Bertamiráns e O Milladoiro

Ames convértese en parada do Museo Migrante de Angélica Dass
Redacción
A peza, interpretada por catro bailaríns, propón un ritual contemporáneo que conecta coas tradicións e os ciclos da vida a través do movemento

Ames abre abril coa danza de 'Alén', unha viaxe ás raíces da natureza galega
Redacción
Natalia Pajarito fíxose co premio a Mellor Actriz Protagonista

Santiago e Ames brillan nos XXX Premios María Casares con seis premios para as súas compañías teatrais
Redacción
Presentación do festival ‘Modo Galego, actívao!’ no Pazo da Peregrina

Máis de 2.000 escolares participarán no festival ‘Modo Galego, actívao!’ en Bertamiráns
Eladio González Lois