Ames convértese en parada do Museo Migrante de Angélica Dass
O proxecto itinerante promove a participación cidadá con sesións fotográficas e relatos sobre a experiencia migratoria
O Concello de Ames e 7H Cooperativa Cultural volven colaborar nunha nova iniciativa que se está desenvolvendo esta semana no municipio amesán. Desta volta traen a Ames á fotógrafa e artista, Angélica Dass, que chega a Galicia cun novo proxecto: o Museo Migrante Migrante en Movemento (MMM). A través da súa versión en Movemento, o MMM está no concello de Ames desde hoxe ata o 17 de abril. Este proxecto está financiado pola Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.
Este proxecto convida á cidadanía a participar a través de distintas sesións fotográficas. Nelas, Angélica Dass busca xerar imaxes e recompilar relatos que nutrirán o arquivo dixital común. O MMM xa comezou a súa andaina en Madrid e Murcia e chegará a 10 comunidades, sendo Galicia a seguinte parada. Finalizará a súa viaxe o 18 de decembro, Día Internacional da Persoa Migrante, en La Laguna (Tenerife).
Este museo busca conectar as migracións de todos os tempos a través da creación dun espazo onde as traxectorias das persoas poidan recoñecerse e dialogar desde a dignidade. Para iso resalta a migración como un carácter da humanidade que conforma historias de vida, tanto persoais como familiares, tanto individuais como colectivas. Este lugar, situado nun contedor-museo, expandirase a través dunha web que funcionará como un arquivo dixital.
O MMM en Ames
Angélica Dass inaugurou a súa presenza en Galicia hoxe luns, 13 de abril, no concello de Ames, onde ofreceu un rolda de prensa na Casa do Concello. De seguido, impartiu un obradoiro de memoria e fotografía no IES de Ames (Bertamiráns) para o alumnado de 1ºda ESO. Durante a tarde de hoxe, celebrarase a sesión fotográfica na Casa da Cultura de Bertamiráns. Para participar na sesión de fotos para o Museo Migrante Migrante hai que inscribirse previamente.
O xoves 16 de abril, volverá de novo, nesta ocasión ao IES de Milladoiro, onde estará ao longo de toda a mañá co alumnado deste centro educativo, ampliando así os talleres que traerá ao concello. Ao día seguinte, o venres 17 de abril pola tarde, trasladará o estudio fotográfico á Casa da Cultura do Milladoiro. Para participar nesta sesión de fotos para o Museo Migrante Migrante tamén é necesario inscribirse previamente.
A continuación, o venres 17 ás 18.30 horas, terá lugar a conferencia “A Historia Viva de Ames. Museo das inMigrantes”, na Casa da Cultura do Milladoiro, na que se conversaráao redor deste proxecto de Angélica Dass, 7H Cooperativa Cultural e a comunidade migrante de Ames. Intervirán Angelica Dass, Clara R. Cordeiro, participantes do proxecto,e Leonardo Pena, técnico do Concello de Ames. A conferencia é aberta ata completar o aforo dispoñible.
Presentación do proxecto
A concelleira de Benestar Social e Voluntariado, Uxía García, explicou “trátase dun proxecto que vai a recoller historias de migración de veciños e veciñas que queiran participar con nós neste Museo Migrante Migrante. É un proxecto que imos a levar a cabo con Angélica Dass, que xa estivo en Ames no ano 2020 realizando outro proxecto como foi 'A Historia Viva de Ames. Museo das InMigrantes', unha publicación realizada colectivamente baixo a dirección de Angélica, a coordinación de 7H Cooperativa Cultural e a participación de once veciñas e veciños do municipio con raíces en Brasil, Colombia, Cuba e Venezuela”.
Clara Rodríguez Cordeiro, de 7H Cooperativa Cultural, mostrouse satisfeita por “poder ter a Angélica aquí unha vez máis e poder iniciar o Museo Migrante Migrante en Galicia con esta parada en Ames, porque como quedou patente en 2020, Ames é un concello moi especial que pode presumir de ter moita riqueza e diversidade cultural”.
Pechou a quenda de intervencións, o técnico de integración social, Leonardo Pena, que destacou “desde o ano 2020 temos un traballo feito sobre a historia viva de Ames que imos aproveitar agora para dar a coñecer”. Ademais destacou “a gran acollida que tivo este proxecto por parte dos centros educativos. Dende o primeiro momento dixeron que esta iniciativa lles parecía moi interesante e que querían participar. Tamén nos puxemos en contacto coas persoas que participaron en 2020 no proxecto sobre a historia viva de Ames, e moitas delas confirmaron que van a participar neste novo proxecto porque están con moita ilusión”.