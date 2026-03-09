O IES do Milladoiro clasifícase para a fase final do Club de Debate Alingua 2026
O equipo logrou a primeira posición na fase de zona celebrada en Padrón, sumando 323 puntos, mentres o CPI dos Dices de Rois quedou en segundo lugar
O concello de Ames estará representado na fase final do Club de Debate Alingua 2026. O equipo do IES do Milladoiro conseguiu a primeira posición cun total de 323 puntos, logrando deste xeito a clasificación para a fase final que se celebrará no mes de abril. Ademais, na segunda posición quedou o equipo do CPI dos Dices de Rois con 285 puntos. Os equipos do IES de Ames, de Bertamiráns, quedaron en en cuarta e quinta posición con 250 e 237 puntos. Para a fase final clasifícanse os equipos que quedan en primeira posición en cada fase de zona e os tres mellores segundos.
Dos institutos amesáns participan arredor de 40 alumnos/as e 4 profesores/as que formaron tres equipos, un equipo do IES do Milladoiro e dous do instituto de Bertamiráns. Os tres equipos de Ames competiron este pasado xoves, 5 de marzo, na fase de zona que se celebrou no Campus Tecnolóxico Cortizo, en Padrón, contra equipos do IES de Cacheiras de Teo e do CPI dos Dices de Rois.
Do 2 ao 6 de marzo un total de 37 equipos, formados por alumnado de educación secundaria e bacharelato e procedentes de centros educativos de 13 concellos, competiron por un lugar na gran final do Club de Debate Alingua. Trátase de alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º de bacharelato, ou cursos equivalentes dos ciclos formativos, dos concellos participantes, que integra equipos formados por grupos dun máximo de 10 membros e que contan cun docente que se encarga de adestrar, asesorar e representar o equipo.
“O estilo de vida actual é nocivo para a saúde mental da xente nova”. Esta é a afirmación, xurdida das propias suxestións de temáticas que achegaron os centros educativos participantes, sobre a que, a favor e en contra, debateron os equipos convocados a estafase previa. O alumnado puxo sobre a mesa os seus mellores argumentos para, arredor desa afirmación, convencer o xurado de que a súa liña argumental era a mellor exposta.