Docentes de León visitan o CEIP A Maía dentro dun programa de intercambio educativo
O director xeral de Centros e Recursos Humanos acompaña a un grupo do colexio Lope de Vega nunha estancia do programa Observa_Acción
O director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, acompañou hoxe a un grupo profesores do Colexio Lope deVega de León na súa visita ao Colexio A Maía (Ames) para coñecer o sistema educativo galego a través do programa de intercambio de experiencias docentes Observa_Acción.
Durante a súa estadía en Galicia, este grupo de docentes ten a oportunidade de coñecer en primeira persoa iniciativas educativas innovadoras como os Polos Creativos, así como o traballo coas radios escolares e a robótica ou os programas a prol da convivencia escolar e a atención á diversidade, entre outros.
O programa Observa_Acción promove os intercambios de experiencias entre profesores e a creación de redes de aprendizaxe con centros tanto dentro de Galicia como con outras comunidades e países. O obxectivo é implementar innovacións pedagóxicas e promover a mellora continua do ensino. A iniciativa forma parte de Galemundo, o programa de internacionalización do ensino da Xunta que permite que máis de 8.300 alumnos e docentes realicen estadías en diferentes países este curso co apoio do Goberno galego.