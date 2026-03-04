Mi cuenta

Ames

Tres equipos de Ames compiten nas fases previas do Club de Debate Alingua 2026

Arredor de 40 estudantes dos IES do Milladoiro e de Bertamiráns participan na fase de zona que se celebra este 5 de marzo no Campus Tecnolóxico Cortizo

Redacción
04/03/2026 16:52
O alumnado amesán enfróntase a equipos do IES de Cacheiras (Teo) e do CPI dos Dices (Rois)
Concello de Ames
Un total de 37 equipos, formados por alumnado de educación secundaria e bacharelato e procedentes de centros educativos de 13 concellos, compiten do 2 ao 6 de marzo por un lugar na gran final do Club de Debate Alingua. Trátase de alumnado de 3º e 4º de ESO e1º de bacharelato, ou cursos equivalentes dos ciclos formativos, dos concellos participantes, que integra equipos formados por grupos dun máximo de 10 membros e que contan cun docente que se encarga de adestrar, asesorar e representar o equipo.

Dos institutos amesáns participan arredor de 40 alumnos/as e 4 profesores/as que forman tres equipos, un equipo do IES do Milladoiro e dous do instituto de Bertamiráns. Os tres equipos de Ames compiten este xoves, 5 de marzo, na fase de zona que se celebra no Campus Tecnolóxico Cortizo, en Padrón, contra equipos do IES de Cacheiras de Teo e do CPI dos Dices de Rois.

Estilo de vida e saúde mental,

“O estilo de vida actual é nocivo para a saúde mental da xente nova”. Esta é a afirmación, xurdida das propias suxestións de temáticas que achegaron os centros educativos participantes, sobre a que, a favor e en contra, debaterán os equipos convocados a estafase previa. O alumnado poñerá sobre a mesa os seus mellores argumentos para, arredor desa afirmación, convencer o xurado de que a súa liña argumental é a mellor exposta.

Arredor de medio milleiro de persoas, entre alumnado, profesorado, xurado e equipo técnico, están participando en cinco intensas xornadas de debate do 2 a 6 de marzo. O Pazo da Cultura de Narón foi, o luns 2 e o martes 3 de marzo, o espazo que acolleu asdúas primeiras fases de clasificación. E, desde hoxe, mércores 4 de marzo, e co apoio doconcello de Rois, é o Campus Tecnolóxico Cortizo o que acolle as seguintes tres xornadasde clasificación.

