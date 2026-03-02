Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

O Concello de Ames intensifica os traballos de mantemento en viarios tras os eventos meteorolóxicos

As actuacións abranguen estradas rurais e urbanas, incluíndo O Mercuto-Ameixenda, Bugallido e a rúa Alcalde Lorenzo, e continuarán con pavimentacións e melloras previstas no POS+ 2026

Redacción
02/03/2026 06:40
Traballadores da Brigada municipal de Obras de Ames executan a reparación de fochancas e mantemento do pavimento
Traballadores da Brigada municipal de Obras de Ames executan a reparación de fochancas e mantemento do pavimento
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O departamento de Obras e Servizos Básicos realizou nos últimos días unha serie de traballos de mantemento dos viarios prexudicados por mor da climatoloxía dos últimos meses. Obras necesarias para a seguridade dos usuarios e usuarias de vehículos e que xa foron executadas polos traballadores da Brigada municipal de obras.

En primeiro lugar, tapáronse as fochancas da estrada principal que vén dende O Mercuto-Ameixenda ata a avenida de José Luis Azcárraga. Un viario que pasa por Ameixenda,Quintáns, Cortegada, O Lombao, Capeáns e que finaliza na mencionada rúa Azcárragade Bertamiráns. Este non foi o único traballo executado, pois tamén se fixo o propio na estrada onde se atopa a farmacia de Bugallido, dende a rotonda da Bola e en boa parte da rúa Alcalde Lorenzo, en Bertamiráns.

Ademais de todos estes traballos de mantemento, cando a climatoloxía adversa o permita, levaranse a cabo os traballos para aglomerar o aparcamento do Supercor do Milladoiro, para mellorar o pavimento na entrada do aparcamento que se atopa detrás da oficina da Policía Local, en Bertamiráns, o mantemento na ponte da Condomiña, e seguirase cos traballos de mantemento noutras zonas.

Achega provincial de 2025 e 2026

Por outra banda, cómpre destacar que o Concello de Ames vén de aprobar nas últimas semanas o POS+ 2026. A través das Achegas provinciais de 2025 e 2026 vanse a executar seis actuacións: catro de pavimentación de viarios, a mellora e acondicionamento do parque da rúa Pardiñeiros, no Milladoiro (299.908,06 euros), e mailo acondicionamento das beirarrúas na avenida da Maía, en Bertamiráns (224.016,44euros).

Destas seis actuacións, catro delas son proxectos de mantemento e pavimentación en diversos viarios do concello de Ames. Deste xeito, na Achega provincial de 2025 sufragaranse as pavimentacións do viario de Agro do Muíño (229.991,04 euros) e os viarios de acceso a Leboráns (43.128,84 euros), mentres que a través da Achega provincial de 2026 pavimentarase o viario de Guimaráns (165.112,16 euros) e o viario de Quintáns-Cortegada (186.386,83 euros).

Deste xeito, varias das estradas nas que se executaron na actualidade traballos de mantemento vanse a arranxar con cargo ao POS+ 2026. No proxecto de Guimaráns está incluído o arranxo da estrada de entrada ao núcleo de Costoia, o viario de Guimaráns por diante da farmacia, e a pavimentación do viario de Castrigo. Por outra banda, no proxecto do viario de Quintáns – Cortegada está incluído o viario do Mercuto, a pavimentación do viario Quintáns-Cortegada, a pavimentación do viario do Lombao ata A Igrexa, e o viario de Ventosa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Casa consistorial de Ames

UCIN Galicia pide a PP y BNG que presenten una moción de censura en Ames
Martín Campos
El vencedor masculino, Ángel Maneiro Rodríguez

La Transgalaica comienza en Ames con 313 ciclistas
Eladio González Lois
Traballadores da Brigada municipal de Obras de Ames executan a reparación de fochancas e mantemento do pavimento

O Concello de Ames intensifica os traballos de mantemento en viarios tras os eventos meteorolóxicos
Redacción
A rexeita da cuestión de confianza activa o procedemento legal para a presentación dunha moción de censura no Concello de Ames e condiciona a tramitación do orzamento municipal

O Pleno do Concello de Ames abre o prazo para unha posible moción de censura tras rexeitar a cuestión de confianza do orzamento 2026
Redacción