A Transgalaica abre en Ames o maior circuíto galego de BTT da tempada 2026
A proba inaugural disputarase en Bertamiráns o 1 de marzo, con 345 participantes, e percorrerá espazos como o Pazo da Peregrina e o Monte San Marcos
O vindeiro domingo 1 de marzo, o Concello de Ames ten a honra de inaugurar o circuíto de BTT máis importante do noroeste español. A Transgalaica Ames 2026 será a primeiradas cinco probas que percorrerán a xeografía galega este ano, convertendo a Bertamiráns no epicentro do ciclismo nacional. Con 10 anos de historia consecutiva, esta cita é xa un emblema pola súa beleza paisaxística. O Pazo da Peregrina e o icónico Monte San Marcos volverán a ser algúns dos lugares por onde discorrerá esta proba de ciclismo de montaña.
Esta proba, que conta con 345 participantes inscritos, está organizada polo club ciclista amesán Os Esfola Arrós e a empresa Team Relay, e, ademais, conta coa colaboración da Concellaría de Deportes do Concello de Ames. Este ano o circuíto de bicicleta de montaña Transgalaica conta con cinco probas: a primeira será a de Ames, e seguiranlle o 15 de marzo a proba de Silleda, o 29 de marzo a de Cerdedo-Cotobade, o 26 de abril a proba de Friol e o 10 de maio pecharase o calendario na Estación de Manzaneda.
Percorrido da proba
Ás 9.30 horas, os ciclistas comezarán a pedalear diante do Pazo da Peregrina de Bertamiráns. A proba pasará polas inmediacións de Aldea Nova, Covas, Augapesada e Lamas ata chegar ás instalacións do Real Aeroclub de Santiago, en Piñeiro. Unha vez aí, os corredores pasarán polo alto do monte Liñaredo, os arredores do Monte San Marcos e Ventosa. Dende aí volverase ata Bertamiráns pola emblemática baixada da alta tensión do monte preto de Aldea Nova. O percorrido completo pode ser consultado en Wikiloc .
Estímase que os primeiros ciclistas completen a primeira volta sobre as 10.49 e a segunda sobre as 12.03 horas. Antes, dende as 8.00 horas, comezará a entrega de dorsais na propia zona do Pazo. Pola súa banda, a entrega de premios terá lugar a partirdas 14.00 horas. O percorrido desta edición será semellante ao da pasada edición. Na segunda volta, non se subirá á zona de Aldea Nova e os participantes irán directamente polo sendeiro fluvial Rego dos Pasos, que estará debidamente indicado o propio día da proba.
Restricións de tráfico previstas
O desenvolvemento da proba obrigará a establecer unha serie de restricións no tráfico rodado local. Deste xeito, prohibirase o estacionamento na avenida José Luis Azcárraga dende o sábado 28 de febreiro, ás 23.00 horas, ata o domingo 1 de marzo, ás 15.00horas. Tamén haberá cortes de tráfico nesta avenida José Luis Azcárraga ata a aldea de Capeáns o domingo 1 de marzo dende as 7.30 ata as 15.00 horas.