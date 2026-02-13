Ames inicia o Entroido en Bertamiráns e suspende o desfile do Milladoiro pola choiva
A programación comeza este sábado coa charanga polas rúas de Bertamiráns e unha exhibición de baile na praza da Maía, mentres que o concurso de disfraces infantil mantense o luns
A programación de Entroido do Concello de Ames comezará este sábado, 14 de febreiro, coa festa de Entroido. De 16.30 a 19.30 horas os integrantes da charanga Os Celtas serán os encargados de amenizar a festa polas rúas de Bertamiráns. Ademais, ás 17.00horas, o alumnado da academia de baile Danzaya realizará unha exhibición de baile na praza da Maía.
Para este domingo, 15 de febreiro, estaba previsto o concurso de disfraces e o desfile no Milladoiro, pero debido á predición meteorolóxica, que apunta choiva para este domingo cancélase dito concurso de disfraces e o desfile polo Milladoiro.
Concurso de disfraces infantil
A programación prevista para o luns 16 de febreiro mantense sen variacións. Deste xeito, organizarase o concurso de disfraces infantil, que contará con dúas categorías: individual, con premios de 100 euros para o primeiro clasificado, 75 euros para o segundo e 50 euros para o terceiro; e en grupo, con 300 euros para o primeiro clasificado, 200 euros para o segundo e 100 euros para o terceiro.
Dito concurso está dirixido a nenos e nenas que teñan como máximo 12 anos. No concurso infantil aceptaranse inscricións de xeito presencial o propio luns 16 de febreiro, de 16.00 a 16.30 horas, na carpa que estará instalada na praza da Maía.