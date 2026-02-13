Mi cuenta

Ames activa febreiro con Rosalía: versos, rutas e participación nas redes

O concello impulsa o Mes de Rosalía cun programa interxeracional e a creación da Rede de Rosalía para divulgar a obra de Rosalía de Castro e reforzar o vínculo da autora con Ortoño 

Redacción
13/02/2026 20:07
A nova Rede de Rosalía convida á veciñanza a compartir contidos coa etiqueta #RosalíaDeAmes para ampliar a presenza social da autora e promover o uso do galego
Concello de Ames
O Concello de Ames, a través dos departamentos de Normalización Lingüística, Turismo e Bibliotecas presentou esta mañá a programación das actividades que se levarán a cabo durante os mes de febreiro para conmemorar o Mes de Rosalía. O obxectivo é difundir a obra e o pensamento rosaliano e pór en valor os enormes vínculos que a escritora ten co Concello de Ames. A principal novidade deste ano é a creación da Rede de Rosalía, unha proposta para compartir vídeos ou publicacións con versos rosalianos nas redes sociais co cancelo #RosalíaDeAmes e irtecendo colectivamente a rede de Rosalía. 

O Concello de Ames súmase un ano máis á conmemoración do aniversario de Rosalía de Castro cunha programación que pretende achegar a veciñanza a magnitude da figura da escritora e resaltar a súa relación directa con Ames. Rosalía, unha das escritoras máis universais de Galicia está moi ligada ao Concello de Ames dado que a súa familia paterna era da Tarroeira, un dos lugares da parroquia de Ortoño. O seu avó paterno coñecíase como O Muiñeiro, por posuír un muíño que moía todo o ano en Lapido, xusto á beira dorío Sar.

A programación busca a participación da veciñanza cunha ampla variedade de actividades transversais para todas as idades, mais poñendo o foco na poboación máis nova, coa pretensión tamén de estimular e dinamizar o uso do galego achegándo referentes comprometidos co uso da lingua propia.

Durante a presentación, estiveron presentes o alcalde de Ames e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García; a técnica de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras; a concelleira de Educación, Beatriz Martínez; e a técnica de Turismo, Sonia Moure.

Programación do Día de Rosalía 2026

O programa comeza con Viaxando con Rosalía, unha viaxe literaria á Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón o sábado 21 de febreiro, de 9.30 a 14.30 horas, guiada pola experta rosaliana e membro da Real Academia Galega María López Sández, que durantea viaxe achegará ás persoas participantes á vida e á obra da Rosalía. Ademais, faranse paradas en lugares vinculados á escritora, como Ortoño ou Bastavales. O prazo de inscrición para esta actividade, con 60 prazas dispoñibles, xa está aberto e finaliza o vindeiro 20 de febreiro. Todas as persoas interesadas deberán enviar un correo anormalizacion@concellodeames.gal .

Tamén o sábado 21 de febreiro arranca o Caldo de Gloria, unha iniciativa na que os locais da hostalaría amesá que participan no Mercado de horta e artesanía, e son socios de XEA, servirán cuncas do caldo que Rosalía describe no poema 'Miña casiña, meu lar' de 'Follas Novas'. Ademais, o día 24, serán os nenos e nenas das escolas de Ames os que o poidan degustar, un ano máis, nos comedores dos centros de Ventín, Barouta, Agro do Muíño e Maía.

O luns 23 de febreiro, aniversario da escritora, celebrarase a Gala Homenaxe a Rosalía de Castro. Será ás 18.30 horas na Casa da Cultura de Bertamiráns e contará coa participación dos centros educativos de infantil, primaria e secundaria de Ames. A gala estará presentada pola cantautora e intérprete Sheila Patricia. A entrada é libre ata completar a capacidade do auditorio.

Para os cativos e cativas desenvolverase un obradoiro de creación de cadernos de lecturas e de fundas de feltro para libros. Esta actividade, organizada desde a Biblioteca municipal, está orientada a nenos e nenas a partir de 3º de primaria e terá dúas quendas: a primeira, o venres 27 de febreiro, ás 17.00 horas na biblioteca do Milladoiro; e asegunda, o sábado 28, ás 11.30 horas na biblioteca de Bertamiráns.

A programación pecharase coa xa habitual andaina polo Mar de Ovellas, teatralizada polos Quinquilláns, unha actividade pendente de data ata que as condicións meteorolóxicas o permitan.

