Arden tres vehículos estacionados en un aparcamiento abierto en Ames

112 Emergencias DC

Tres vehículos que se hallaban estacionados en un aparcamiento abierto en la localidad coruñesa de Ames han resultado quemados por completo como consecuencia de un incendio originado en uno de ellos.

Según indica en un comunicado el servicio de atención a emergencias 112 Galicia, el fuego se originó en torno a las 22 horas de la noche del viernes en el automóvil que se encontraba en medio de los tres y de ahí se propagó a los adyacentes.

El lugar en que se produjo el suceso es la parte de atrás del centro médico de Ortoño, en la travesía de O Pedregal.