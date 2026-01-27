Mi cuenta

Ames

Ames pone en marcha el nuevo club juvenil Distrito 13 17

La iniciativa ofrecerá actividades quincenales durante todo el año para fomentar la participación activa de la juventud amesana

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 18:36
La presentación del proyecto tuvo lugar este martes en la casa del Ayuntamiento
La presentación del proyecto tuvo lugar este martes en la casa del Ayuntamiento
Cedida
El Ayuntamiento de Ames ha presentado este martes el nuevo club juvenil Distrito 13 17, un proyecto dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años, con el objetivo de crear un espacio estable de ocio educativo, participación y encuentro para la juventud del municipio. 

Durante la presentación, la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Ames explicó que Distrito 13 17 nace como un espacio pensado para que los adolescentes de Ames se conozcan, creen vínculos y sean protagonistas de su tiempo de ocio, a través de una programación basada en actividades lúdicas y formativas de diversa temática. 

Inicio en febrero y programación durante todo el año

 Las actividades darán comienzo el viernes 6 de febrero, en el pazo de la Peregrina, en Bertamiráns, en horario de 19.00 a 21.00 horas, con la actividad ‘Creando Rede’. La programación continuará con encuentros cada 15 días a lo largo de todo el año, salvo en los meses de verano (julio y agosto). Las actividades se desarrollarán tanto en Bertamiráns como en O Milladoiro, en espacios como el pazo de la Peregrina, el anexo del pabellón polideportivo del Milladoiro y también en entornos al aire libre.

 Asimismo, la técnica municipal de Juventud, Pili Villaverde, destacó que, aunque existe un programa inicial, este podrá adaptarse y modificarse en función de las propuestas de los propios participantes. La inscripción en las actividades podrá realizarse a través de un formulario digital o mediante el código QR de la cartelería, con plazo máximo hasta el jueves previo a cada actividad. Para más información, está disponible el correo info@anacoseducativos.com y el teléfono 694 216 484.

