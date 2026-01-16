Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

O grupo municipal de teatro de Ames inicia 2026 cunha nova representación de 'Soño dunha noite de San Xoán'

O espectáculo poderá verse este sábado 17 de xaneiro ás 20.00 horas no salón do Voluntariado de Muxía, dentro dun intercambio coa Escola Municipal de Teatro dese concello

Redacción
16/01/2026 21:54
Soño dunha noite de San Xoan
Elenco do grupo municipal de teatro de Ames durante unha das representacións de 'Soño dunha noite de San Xoán', adaptación da obra de Shakespeare dirixida por Diego Rey
Concello de Ames
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

O grupo municipal de teatro de Ames comeza a súa actividade en 2026 cunha nova representación teatral do seu último espectáculo: 'Soño dunha noite de San Xoán'. A representación farase este sábado 17 de xaneiro, ás 20.00 horas, no salón do Voluntariado de Muxía. Dita representación forma parte dun intercambio acordado coa Escola Municipal de Teatro de Muxía, que participou na Mostra de Teatro Afeccionado2025 do Concello de Ames no pasado mes de decembro.

A Concellaría de Cultura do Concello de Ames puxo en funcionamento o pasado 2021 a Escola Municipal de Teatro na que na actualidade participan arredor de 90 persoas, tanto nenos como adultos, repartidos en distintos grupos segundo a idade. Nesta escola, dirixida por Talía Teatro, poden participar nenos e nenas escolarizados desde primeiro curso de primaria ata persoas adultas, sen límite de idade. A formación teatral impártese os martes en Bertamiráns e os mércores no Milladoiro.

'Soño dunha noite de San Xoán'

O espectáculo 'Soño dunha noite de San Xoán' é unha adaptación da obra de William Shakespeare escrita no 1595. O elenco está formado por Eduardo Castelo, Carmela Pardal, Ilduara García, Gene Martínez, Maite Fajardo, Marisa Peña, Cris Botrán, Anna Reig, Iván Tourís, Emilia Mayo, Pablo Núñez, Esteban Paz, Tatiana Duro, Mirella Vázquez e Marichelo Cajide. A peza está dirixida por Diego Rey.

Nesta peza, baseada no día de San Xoán, coñecida como a noite máis curta de todo o ano, pode acontecer calquera cousa: dende dúas parellas de namorados que loitan polo dereito a estar xuntos (aínda que non teñan moi claro aínda con quen...), ata dúas meigas que compiten pola sona de ser a mellor. Fadas danzarinas, trasnos argalleiros, e mesmo un grupo de humildes artesás con ínfulas de artistas citaranse no medio da fraga nunha noite chea de amor e humor.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Mila Castro cos tres estudos sobre o ciclo integral da auga elaborados en 2019, 2020 e 2025

As concelleiras non adscritas reclaman coherencia nos informes sobre a xestión da auga en Santiago
Redacción
Dj Mil, Jamas e Møu conforman Lumedoloop

Lumedoloop publica 'Involución', cuarto adianto do álbum (Re)existencia
Redacción
lapido

Adxudicadas as obras de mellora dos viarios da aldea de Lapido por preto de 134.000 euros
Redacción
A voceira municipal, Míriam Louzao, durante a rolda de prensa sobre os acordos da Xunta de Goberno local

El Gobierno de Santiago defiende que las previsiones del presupuesto municipal están avaladas por informes técnicos
Redacción