Ames

Ames investiu máis de 393.000 euros en melloras das redes de auga e saneamento durante 2025

As actuacións, executadas a través de Augas de Ames, reforzaron o abastecemento, o saneamento e a drenaxe pluvial no Milladoiro e no conxunto do concello

Redacción
16/01/2026 07:09
Augas de Ames
O Concello de Ames destinou máis de 393.000 euros en 2025 a actuacións de mellora das redes de saneamento, drenaxe pluvial e abastecemento de auga
Concello de Ames
O Concello de Ames, a través de Augas de Ames, realizou ao longo do ano 2025 un investimento total de 393.082,34 euros en actuacións de mellora das redes de saneamento, drenaxe pluvial e abastecemento de auga no núcleo do Milladoiro e no conxunto do concello de Ames. Estas intervencións tiveron como obxectivo reforzar a calidade, a seguridade e a fiabilidade dos servizos básicos relacionados co ciclo integral da auga.

No Milladoiro, executáronse obras por valor de 115.500 euros, realizadas directamente con persoal propio de Augas de Ames. Entre as actuacións máis destacadas atópanse a corrección das conexións incorrectas de baixantes pluviais, a renovación de tramos da rede de saneamento deteriorados, melloras na rede de abastecemento mediante a instalación de novas válvulas e cruces de rede, así como a colocación de novas bocas de rega na zona humanizada da N-550. Estas actuacións permitiron reducir o risco de inundacións, optimizar o funcionamento das redes e facilitar o mantemento dos espazos públicos.

O alcalde de Ames e presidente da empresa pública, Blas García, sinala que a EPEL naceu para isto, para reinvestir o beneficio da prestación do servizo da auga no propio concello: ”Este importe que Augas de Ames vén de destinar a estas actuacións sería parte do beneficio dunha empresa privada se non houbésemos municipalizado esta prestación. A seguinte gran actuación a levar a cabo é a desconexión do Milladoiro da rede de abastecemento de Santiago e conectala á de Ames, o que nos permitirá aforrar arredor de 40.000 euros ao mes”.

No mesmo senso o concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, explicou que estas actuacións suporán unha mellora importante para o núcleo máis grande do concello pois “coa instalación antiga, ante calquera incidencia era necesario cortar a auga en todo O Milladoiro; agora somos capaces de sectorizar a rede, minimizar o impacto e reducir de xeito significativo as molestias á veciñanza”.

