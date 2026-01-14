Alonso Caxade actúa por primeira vez en Ames xunto á Banda de Música de Brión
A Casa da Cultura de Bertamiráns acolle este venres 16 de xaneiro o concerto do músico amesán, adiado no mes de novembro e organizado pola Concellería de Cultura
A Casa da Cultura de Bertamiráns acolle este venres 16 de xaneiro, ás 20.00 horas, o concerto do amesán Alonso Caxade xunto coa banda de música de Brión, organizado polo Concello de Ames a través da concellaría de Cultura. Esta actuaciónserá a primeira que Caxade teña na súa localidade, logo de ser adiada a que tiña prevista parao pasado mes de novembro.
Caxade é un proxecto musical de estilo indie-folk creado no 2012 por, precisamente, Alonso Caxade. Dende ese ano, acumula o Premio Martín Códax da Música na categoría de folk en 2016 e o Premio María Casares á mellor música orixinal por Casa O’Rei, de Ibuprofeno Teatro, no ano 2019. Ademais das condecoracións, Caxade é o representante galego do SUNS Europe, o festival europeo das artes en lingua minorizada.
No caso da banda de música de Brión, esta foi creada no ano 1997 da man de Ricardo Noiacomo sucesora da histórica banda de Luaña, fundada no 1914 e moi recoñecida por todo o país. A día de hoxe, a banda de música de Brión está formada na súa maioría por músicos mozos que proceden principalmente da Escola de Música do propio Concello. Todos eles cunha grande experiencia musical en interpretación de diversos estilos de obras, música clásica, moderna ou bandas sonoras.