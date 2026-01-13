Mi cuenta

Ames

ForGA oferta no Milladoiro catro cursos gratuítos de alta demanda laboral para persoas desempregadas

A formación permite obter certificacións oficiais en loxística, deseño web, limpeza profesional e tratamento de datos, con prácticas en empresas e prazas limitadas

Redacción
13/01/2026 08:39
Curso páginas web en Ames
A Fundación para a Orientación Profesional de Galiza imparte na súa sede do Milladoiro catro accións formativas 100% subvencionadas
forGA
A Fundación para a Orientación Profesional de Galiza (forGA) imparte na súa sede do Milladoiro (Ames) catro cursos gratuítos de alta demanda laboral para persoas desempregadas. Os cursos son de ‘Organización e xestión de almacéns’; ‘Confección de páxinas web’; ‘Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais’; e ‘Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos’.

Esta formación serve para que o alumnado obteña a certificación oficial que necesitan para traballar como técnicos/as en xestións de stocks e almacéns, un posto moi demandado polas empresas da comarca, ou como deseñadores/as de páxinas web, outra profesión de elevada inserción laboral.

Os outros dos cursos habilitan para traballar no tratamento dos datos e os arquivos das empresas, e como persoal de limpeza en empresas e oficinas.

Hai un límite de 15 prazas por curso e as subscricións deben facerse na páxina web da fundación. Os cursos son 100% subvencionados, inclúen prácticas en empresas e formación en prevención de riscos laborais. Teñen preferencia as persoas desempregadas.

