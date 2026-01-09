Mi cuenta

Ames

Á venda as entradas do programa Ames Cultural para o primeiro semestre de 2026

Os billetes, con prezos desde 2,5 euros e descontos do 50% para colectivos específicos, poden adquirirse xa na billeteira electrónica

Redacción
09/01/2026 10:20
Ames Cultural no ciclo pasado tivo obras como 'Desexo' de Talía Teatro
Ames Cultural no ciclo pasado tivo obras como 'Desexo' de Talía Teatro
Concello de Ames
Logo de rematar o prazo para adquirir os bonos culturais, o Concello pon á venda estas entradas dende os 2,5€ e que terán unha redución do 50% do seu importe para estudantes con carné, persoas maiores de 60 e menores de 12 anos, familias numerosas, persoas que posúan o carné xove e persoas demandantes de emprego.

Dende xa mesmo poderán adquirirse na Billeteira electrónica os billetes para todos os espectáculos que conforman a programación do Ames Cultural para este primeiro semestre do 2026, que comeza este mes coa representación da obra 'As Gardiás', de Teatro de Ningures, o próximo día 21 na Casa da Cultura de Bertamiráns, e que durará ata o vindeiro 9 de maio coa dobre representación de 'ICTUS' (anatomía de “A derradeira leición” de Castelao), do Grupo Chévere, e a cal forma parte do convenio de colaboración entre a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) e o Concello de Ames.

As entradas tamén poderán ser retiradas de maneira presencial o propio día de cada espectáculo no lugar de representación, xa sexa a Casa da Cultura de Bertamiráns ou a Casa da Cultura do Milladoiro. As billeteiras físicas estarán abertas no mesmo día de cada representación ata unha hora antes de cada espectáculo ou ben ata completar aforo.

