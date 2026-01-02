Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Ames celebra a Gran Festa de Reis con recepcións reais e cabalgatas no Milladoiro e Bertamiráns

As actividades desenvolveranse do 3 ao 5 de xaneiro e inclúen encontros cos Reis Magos, visitas ás parroquias e festas finais con chocolate e rosca nos pavillóns municipais

Redacción
02/01/2026 17:09
cabalgata_reis_2023 ames
O Concello de Ames organiza do 3 ao 5 de xaneiro a Gran Festa de Reis, con recepcións reais, cabalgatas no Milladoiro e Bertamiráns e festas infantís
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

O Concello de Ames acolle dende mañá día 3 ata o próximo martes 5 de xaneiro a tradicional Gran Festa de Reis, enmarcada dentro da programación de Nadal. Durante estes días os nenos e nenas terán a oportunidade de gozar dunha recepción real coas Súas Maxestades e posteriormente poderán desfrutar das cabalgatas, tanto no Milladoiro como en Bertamiráns, que rematarán na Gran Festa de Reis con chocolate e rosca.

A programación comezará o sábado 3 e o domingo 4 de xaneiro nos pavillóns municipais de Bertamiráns e do Milladoiro coas recepcións reais. En horario de 11.00 a 13.30 horas pola mañá, e de 17.00 a 19.30 horas pola tarde, os nenos e nenas poderán coñecer de primeira man ás súas maxestades os Reis Magos. As recepcións reais faranse os dous días tanto en Bertamiráns coma no Milladoiro. Para poder participar nas recepcións reais, as familias interesadas deberán inscribirse mediante cita previa a través da Sede electrónica do Concello. O prazo estará aberto ata o venres 2 de xaneiro, ás 14.00 horas.

Xa o día 5, a mañá empezará coa visita dos Reis Magos ás parroquias do concello. Así pois, ás 10.00 horas pasarán por Ameixenda e Cruxeiras; ás 10.30 horas por Augapesada; ás 11.00 horas por Piñeiro e Covas; ás 11.30 horas por Tapia e Ortoño; ás 12.00 horas por Lens; ás 12.30 horas por Agrón e Bugallido; ás 13.00 por Trasmonte; e ás 13.30 horas rematarán o percorrido visitando a parroquia de Biduído.

O luns, 5 de xaneiro pola tarde, será a quenda das cabalgatas. Ás 17.00 horas as carrozas recorrerán o núcleo do Milladoiro, partindo da Igrexa e pasando pola rúa Agriños, a Travesía do Porto, a rúa Agro do Medio, a rúa Agro da Magdalena e a rúa Cereixos. Ao rematar a cabalgata, arredor das 18.00 horas, os Reis trasladaranse ao pavillón municipal para dar comezo á Gran Festa de Reis, na que se servirá chocolate e rosca (con opción sen glute) para todos os asistentes e haberá actuacións musicais e DJ.

Máis tarde, ás 19.00 horas, comezará a cabalgata en Bertamiráns dende a nave de Obras, en Lapido, pasando, pola Avenida da Maía, a Travesía Pedregal, a Rúa Pedregal e a Avenida da Peregrina. Logo de facer o recorrido, as carrozas chegarán ao pavillón municipal arredor das 20.00 horas para celebrar a Gran Festa de Reis, que de igual maneira que no Milladoiro, terá chocolate, rosca (tamén con opción sen glute), actuacións musicais e DJ.

En ambas cabalgatas, unha boa parte dos caramelos que as Súas Maxestades lanzarán dende as carrozas serán doados polo comercio do Milladoiro Center Paloma, situado na Rúa Pardiñeiros 13, que achegou un total de 50 quilos de lambetadas sen glute para repartir entre o Tren de Nadal e as cabalgatas e Festas de Reis.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

as mulleres de castelao

A exposición 'As mulleres de Castelao' encara as súas últimas semanas na Biblioteca de Galicia
Redacción
Exterior do Museo do Pobo Galego

O Museo do Pobo Galego presenta un libro sobre a arte e a cosmovisión da cultura Guna de Panamá
Adriana Quesada
niña sujetando una hoja

O Espazo Apego inicia 2026 cun programa de actividades centrado na concienciación ambiental
Adriana Quesada
avanza o proxecto do Ecobosque do Banquete de Conxo

O Ecobosque do Banquete de Conxo culmina actuacións clave coa recuperación da ponte histórica do antigo cemiterio do Psiquiátrico
Redacción