Diario de Ferrol

Ames

La Xunta convoca un concurso de ideas para construir 140 viviendas públicas en Ames

La iniciativa prevé la edificación de cinco inmuebles en Galdrachán y cuenta con una inversión de más de 1,4 millones de euros para la redacción del proyecto y la dirección de obra

Redacción
19/12/2025 18:40
vivienda ames rueda de prensa
Anuncio del concurso de ideas promovido por la Xunta de Galicia para impulsar nueva vivienda de promoción pública en el municipio de Ames
Xunta
La Xunta convoca el concurso de ideas para construir 5 inmuebles con 140 nuevas viviendas de promoción pública en Galdrachán, en el ayuntamiento de Ames. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, junto con el decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano Alfaya, detallaron hoy esta iniciativa en una rueda de prensa.

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica hoy la licitación de este concurso de ideas, tras ser autorizado la semana pasada en el Consello da Xunta. La inversión total para la redacción del proyecto y dirección de las obras asciende a más de 1,4M€. El plazo de presentación de ofertas finalizará el próximo 2 de febrero.

El concurso se dividirá en dos fases, siendo la primera para presentar propuestas base por parte de cualquier arquitecto interesado. En una segunda fase, el jurado seleccionará las 6 mejores propuestas y podrán presentar los correspondientes anteproyectos. El jurado elegirá las tres propuestas finalistas, que serán las encargadas de redactar los proyectos para la construcción de las viviendas.

La conselleira animó al sector a participar en este concurso de ideas y agradeció la colaboración del Colexio de Arquitectos. Precisó que se valorarán factores como la calidad arquitectónica, la eficiencia energética, la integración en el entorno o la funcionalidad y destacó que este sistema de selección pondrá también el acento en la innovación.

Impulso a la vivienda en Ames

Esta iniciativa permitirá seguir dando impulso a la vivienda en el municipio de Ames y en el caso de estas nuevas 140 viviendas en Ames, el ámbito en el que se desarrollarán, con más de 4.400 m2, se presta a explorar nuevos formatos y tipologías de edificaciones, adaptadas siempre a la demanda.

Este proyecto de la Xunta se suma a otro ya iniciado para impulsar otras 78 viviendas en la rúa Agriños. El Gobierno gallego está avanzando en el proceso para la adjudicación de la redacción del proyecto. En conjunto, la Xunta tiene en marcha 218 nuevas viviendas en Ames en los suelos cedidos por el ayuntamiento.

