Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Augas de Ames e o Club Voleibol Bruxas asinan un convenio para impulsar o deporte feminino

A entidade pública empresarial destina 3.000 euros ao club amesán para a tempada 2025-2026 dentro da súa política de responsabilidade social

Redacción
18/12/2025 10:25
Acto de sinatura do convenio de colaboración entre a EPEL Augas de Ames e o Club Voleibol Bruxas
Acto de sinatura do convenio de colaboración entre a EPEL Augas de Ames e o Club Voleibol Bruxas
Concello de Ames
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

A EPEL Augas de Ames e o Club Voleibol Bruxas acaban de asinar un convenio de colaboración subscrito entre estas dúas entidades co obxectivo de fomentar o deporte feminino no concello de Ames. Dito acordo foi asinado nun acto feito na oficina que Augas de Ames ten no Milladoiro. A través deste convenio de patrocinio o club amesán recibe a contía de 3.000 euros para a tempada 2025-2026

Deste xeito, a EPEL Augas de Ames amosa o seu compromiso de responsabilidade social e fomento do deporte entre a veciñanza amesá. Este convenio de patrocinio súmase ao asinado a semana pasada co Futsal Club Meigas, unha mostra da aposta que se fai dende esta entidade co deporte feminino de Ames. 

Deste xeito, Auga de Ames dedica 10.000 euros ao patrocinio e fomento do deporte feminino en Ames: 7.000 euros para o Futsal Club Meigas e 3.000 euros para o Club Voleibol Bruxas.

En dita presentación participaron o presidente de Augas de Ames e alcalde do Concello de Ames, Blas García; o concelleiro de Obras e Servizos Básicos e membro do Consello de administración de Augas de Ames, Gustavo Nieto; a xerente da Entidade pública empresarial local Augas de Ames, Genma Otero; e o presidente do Club Voleibol Bruxas, Fernando Lizuain.

O presidente de Augas de Ames e alcalde do Concello de Ames, Blas García, explicou que “este convenio que acabamos de asinar co Bruxas entra dentro da programación que temos en Augas de Ames, dentro da responsabilidade social que facemos como empresa municipal, que é de apoiar por un lado ao deporte feminino e por outro lado ao deporte de equipo”.

Ademais, engadiu “o Club Voleibol Bruxas é un equipo feminino de Ames, que ademais traballa moitísimo no deporte de base e colabora tamén coas escolas deportivas municipais, e polo tanto, estamos apoiando a un equipo xa emblemático do noso concello. Dende o Concello de Ames levamos colaborando con este club dende hai moitos anos, pero agora tamén queríamos facelo a través da empresa municipal de augas”.

O presidente do Club Voleibol Bruxas, Fernando Lizuain, destacou “dende a nosa parte vemos que é un paso máis adiante pola aposta que está facendo o Concello polo deporte feminino. Dende logo temos moito que agradecer ao Concello, non por este feito concreto, que tamén, se non por toda a relación que vimos tendo co Concello dende o ano 2009. Sempre fomos dando pasiños adiante, dende reformas do pavillón e sobre todo axuda económica, que nos fai moita falta para poder sacar a mozas adiante”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Aeropuerto de Santiago de Compostela

Santiago estrenará vuelos directos a Marrakech, Ibiza y Jerez en la temporada de verano
Redacción
La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo y la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno central, Aleida Alcaide, durante su visita al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago de Compostela.

La Xunta muestra al Gobierno central el potencial del Cesga
Eladio González Lois
imagen archivo mujer usc en laboratorio

La USC tramita 38 titulaciones para el curso 2026/27: estos son los nuevos másteres propuestos
Eladio González Lois
Alumnado, profesorado y representantes del Concello de Padrón durante el acto de entrega de los alimentos

El alumnado del CEIP Rosalía de Castro entrega a Servicios Sociales de Padrón los alimentos recogidos en su campaña de Navidad
Eladio González Lois