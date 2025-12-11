O IES do Milladoiro celebra a súa segunda Gala Solidaria por Palestina este venres
O alumnado de Artes Escénicas organiza un espectáculo multidisciplinar para recadar fondos para “Paiasos en Rebeldía” e visibilizar a defensa da paz e dos dereitos humanos
O alumnado de Artes Escénicas de primeiro de Bacharelato do IES do Milladoiro organiza, por segundo ano consecutivo, a Gala Solidaria por Palestina, que terá lugar este venres, 12 de decembro, ás 20.00 horas, no auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro. O evento conta coa colaboración do Concello de Ames e da ANPA do IES do Milladoiro.
A gala mantén o seu compromiso solidario: todo o recadado será doado integramente á ONG “Paiasos en Rebeldía”, entidade que traballa en territorios en conflito empregando o humor e o acompañamento emocional como ferramentas de apoio para as crianzas.
Baixo o lema “Reconstruíndo Con-Sentido”, dende o IES do Milladoiro explican que a gala nace co propósito de sensibilizar sobre a situación de silenciamento e sufrimento que atravesa a poboación palestina, especialmente no contexto da recente “tregua”, e de poñer o foco na importancia de que calquera proceso de reconstrución do territorio se faga co consentimento expreso da poboación palestina, afastado de intereses alleos e especulativos.
A iniciativa aposta por visibilizar a defensa da paz e dos dereitos humanos universais empregando a cultura como ferramenta de cambio social. Un activismo protagonizado por xente moza que é a que fai de motor desta gala, posto que todas e todos os artistas implicados son adolescentes con todo o poder transformador da súa arte (Retranqueiriñ@s, Teen, Regueifatour, María e Dora e moitas máis sorpresas como a colaboración de Fran Rei).
O alumnado preparou un espectáculo que combinará intervencións artísticas, performances e accións escénicas, articuladas a través dun peculiar “telexornal” e unha “máquina do tempo” con moita música, danza, teatro, audiovisual, regueifa... e moitas sorpresas. A narrativa do espectáculo propón unha viaxe creativa pola memoria, a resistencia e a esperanza, usando a arte como vehículo para reflexionar e conmover.
Tamén se contará coa instalación de pancartas cedidas pola asociación “A Casa Branca” e un audiovisual do fotoxornalista Alejandro Zapico. Ademais, presentarase o proxecto artístico colectivo “Cartografías Téxtiles: Tecendo solidariedade con Palestina”, realizado por toda a comunidade educativa do centro que conforma un gran tapiz colectivo, que transmite mensaxes de esperanza, solidariedade, xustiza e paz.