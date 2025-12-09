Ames vende 320 entradas nas primeiras catro horas para a Festa de Fin de Ano
Os billetes, dispoñibles só en formato dixital por 25 euros, inclúen dúas consumicións, roupeiro e bus especial nocturno
O Concello de Ames abriu hoxe martes, ás 10.00 horas, o prazo para adquirir as entradas da Festa de Fin de Ano. Ata as 14.00 horas vendéronse xa 320 billetes, que están dispoñibles exclusivamente en formato dixital a través da ligazón oficial. Poderán adquirirse ata o 28 de decembro cun prezo anticipado de 25 euros máis 0,65 € de gastos de xestión.
A entrada inclúe o acceso á festa, que terá lugar de 1.00 a 8.00 da mañá no pavillón de Bertamiráns, ademais de dúas consumicións, servizo de roupeiro e acceso ao servizo especial de autobús habilitado polo Concello para facilitar os desprazamentos da veciñanza.
A organización contará cunha liña fixa de autobús, que sairá ás 1.00 horas e realizará paradas en O Milladoiro, na parada do novo centro de saúde; Bugallido, a carón da farmacia; Ortoño e Agro do Muíño, na parada das Cortes; en Bertamiráns, na rúa Alcalde Lorenzo, nas inmediacións do concello; e na urbanización As Mimosas.
A volta iniciarase ás 4.00 horas, con servizos cada hora desde o pavillón de Bertamiráns, ás 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 e 8.00 horas. Co obxectivo de adaptarse ás necesidades da veciñanza, o Concello valora habilitar unha segunda liña baixo demanda, con novas paradas. As persoas interesadas poden enviar a súa proposta ao enderezo electrónico: gabinete@ames.gal.
Chocolate con churros en Bertamiráns
A Xuntanza de Empresarios de Ames poñerá en marcha unha campaña específica para animar as persoas asistentes á festa, e á veciñanza en xeral, a desfrutar do tradicional chocolate con churros nos bares e cafeterías de Bertamiráns na mañá do 1 de xaneiro.
Programa especial de Fin de Ano
Baixo o lema “Este 31 de decembro queda no teu concello… Fin de Ano en Ames!”, o Concello prepara unha programación destinada a celebrar o peche do 2025 sen saír do municipio. Ademais da Festa de Fin de Ano (dirixida a maiores de 18 anos), organizaranse as Prebadaladas e o novo Tardeo, actividades pensadas para todos os públicos.
O Tardeo, que se incorpora este ano, celebrarase na Praza do Concello entre as 17.00 e as 21.00 horas. Contará coa música de DJ Wana do Milladoiro e cun servizo de barra ofrecido polos establecementos hostaleiros locais StreetGarden, Asador Vacavella e O Transistor. A proposta busca crear ambiente festivo desde a tarde e favorecer os encontros veciñais nun espazo seguro e accesible.