Diario de Ferrol

Ames

O Milladoiro celebra a Mostra de Teatro Afeccionado cun programa de catro obras entre o 5 e o 8 de decembro

Compañías de Ames, Brión, Muxía e Santa Comba protagonizan unha edición que reforza o apoio municipal á creación escénica non profesional e á difusión da cultura galega

Redacción
05/12/2025 21:52
Soño dunha noite de San Xoan
As representacións, organizadas pola Concellaría de Cultura e a Escola Municipal de Teatro de Ames, terán lugar no auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro con entrada libre ata completar aforo
Concello de Ames
O Milladoiro acolle unha nova edición da Mostra de Teatro Afeccionado do 5 ao 8 de decembro. O Concello de Ames retomou no pasado 2024 a iniciativa organizada pola Concellaría de Cultura e a Escola Municipal de Teatro de Ames, que ten como obxectivo poñer en valor o esforzo e dedicación dos grupos de teatro non profesionais, así como a cultura e a lingua galega no ámbito das artes escénicas.

Este ano achega un total de catro representacións teatrais a cargo de compañías de Ames, Brión, Muxía e Santa Comba. Todas as exhibicións teatrais realizaranse nos vindeiros días 5, 6, 7 e 8 de decembro, ás 19.00 horas, no auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro, coa excepción da primeira obra que se representará o venres 5, ás 20:30 horas.

'Terapia Real'

O día 5 de decembro, a agrupación teatral do Instituto de Brión, Teatro das Maniotas, estará a presentar esta peza na que o público non poderá parar de rir. Nela, reflíctese que os reis, as raíñas e as princesas tamén teñen os seus propios medos e as súas debilidades. Neste sanatorio atoparán a terapia que máis se axusta á súa problemática... ou non. Un grupo de traballadores e traballadoras tentarán facerlles a vida máis doada... ou non. E un grupo de persoas lixeiramente desequilibradas tentarán facerse co control do centro para ledicia de uns e desgraza doutros.

'As arteiras maneiras de María Volpona'

O sábado 6, a Escola Municipal de Teatro de Muxía traerá a Ames unha proposta chea de humor e crítica social, unha fábula descarnada que xira arredor da avaricia e da luxuria. A través da sátira, a peza denuncia a debilidade humana e lévanos a reflexionar ata onde nos poden facer chegar as ansias por acumular beneficios e poder. Nesta proposta os personaxes aparecen caricaturizados e estereotipados, con características precisas que os definen.

'Un tranvía chamado desexo'

O domingo 7, Sen Cancelas Teatro estará a presentar un clásico do teatro universal, considerada a obra mestra do dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, gañadora do premio Pulitzer na categoría Drama no ano 1948.

Así, a agrupación xalleira reconstrúe esta peza teatral dun xeito moi persoal e cunha forte carga emocional e interpretativa, xogando coa ficción e a realidade, presentando un mundo onírico nunha atmosfera cargada e calorosa. Enfrontando á súa protagonista co descrédito dos que a rodean e cos seus propios medos e reproches dentro dunha sociedade patriarcal e opresora.

'Soño dunha noite de San Xoán'

O luns 8 de decembro, o grupo municipal de teatro de Ames integrado por adultos representará nesta mostra de teatro a peza 'Soño dunha noite de San Xoán', unha adaptación da obra de William Shakespeare escrita no 1595 baixo a dirección de Diego Rey. O espectáculo xa foi presentado no mes de xuño tanto no auditorio do Milladoiro coma no de Bertamiráns.

Nesta peza, baseada no día de San Xoán, coñecida como a noite máis curta de todo o ano, pode acontecer calquera cousa: dende dúas parellas de namorados que loitan polo dereito a estar xuntos (aínda que non teñan moi claro aínda con quen...), ata dúas meigas que compiten pola sona de ser a mellor. Fadas danzarinas, trasnos argalleiros, e mesmo un grupo de humildes artesás con ínfulas de artistas citaranse no medio da fraga nunha noite chea de amor e humor.

