Ames

Ames lanza una nueva edición del concurso 'Ilumina o teu sorriso'

El certamen navideño de XEA premiará imágenes tomadas en espacios decorados de Bertamiráns y O Milladoiro, e incorpora un galardón de 300 euros

Eladio Lois
Eladio Lois
03/12/2025 11:36
Presentación de la nueva edición del concurso 'Ilumina o teu sorriso'
Presentación de la nueva edición del concurso 'Ilumina o teu sorriso'
Concello de Ames
La casa del Concello de Ames, en Bertamiráns, acogió ayer la presentación de una nueva edición del certamen fotográfico de Nadal “Ilumina o teu sorriso”, una iniciativa organizada por la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) en colaboración con la Concejalía de Promoción Económica. El concurso vuelve un año más con el objetivo de fomentar la participación vecinal y de dar visibilidad al comercio local a través de la iluminación y la ambientación navideña distribuida por distintos espacios do municipio.

La principal novedad de este año es la creación del Premio Especial XEA, destinado a premiar la mejor fotografía realizada en un escaparate o en el interior de un establecimiento asociado. Este galardón está dotado con un vale de 300 euros, que deberá gastarse en ese mismo comercio. Los demás premios mantienen la estructura habitual, con vales de 250, 150 y 100 euros para consumir en los negocios adheridos a XEA.

Plazo y detalles

El plazo para participar permanecerá abierto del 4 de diciembre al 5 de enero. Las fotografías podrán realizarse con cualquier técnica o estilo, pero deberán retratar alguno de los espacios navideños habilitados en Ames: en Bertamiráns, la estructura luminosa “2026” de la Praza da Maía o el árbol de Navidad iluminado de la Praza do Concello; y en O Milladoiro, las letras tridimensionales de la Praza da Madalena o el árbol iluminado situado en el aparcamiento de Supercor. Cada persona deberá enviar dos imágenes tomadas en elementos distintos, junto con sus datos personales y las autorizaciones necesarias, al correo amesnarua@gmail.com.

Alumnado de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto, durante a décima edición do Pleno Infantil celebrado no salón de plenos de Boqueixón

O Pleno Infantil de Boqueixón cumpre dez edicións debatendo sobre os dereitos dixitais da infancia

Más información

Las fotografías presentadas podrán difundirse en las redes sociales municipales mediante las etiquetas #iluminaoteusorriso25 y #amesnarua. Una vez finalizado el plazo, XEA realizará en enero un sorteo digital para escoger a las personas ganadoras, así como a los suplentes en caso de que sea necesario contactar con ellos.

