Reclaman al Concello de Ames una intervención urgente en el cruce de la Travesía do Porto y la calle Magdalena

Cruce entre la Travesía do Oporto y la rúa Magdalena, en O Milladoiro, cuya peligrosidad denuncia UCIN Ames UCIN

La formación UCIN Ames reclama una intervención urgente en el cruce entre la Travesía do Porto y la calle Magdalena, en la zona de O Milladoiro, un punto que, según denuncian, soporta un volumen de tráfico y tránsito peatonal “absolutamente inasumible”. En un comunicado, el partido subraya que la situación es ya “insostenible y potencialmente peligrosa” por el número de vehículos particulares, transporte escolar, autobuses de línea, vecinos y miles de peregrinos que atraviesan el lugar cada año, especialmente en verano.

UCIN Ames señala que es imprescindible reforzar la señalización horizontal y vertical y reclama que el Concello impulse un estudio técnico para valorar la instalación de una isleta central de seguridad que ayude a ordenar el tráfico y a proteger a los peatones.

El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, advierte en el comunicado de que el Concello debe actuar “de inmediato, no dentro de meses ni de años”, y que la situación actual del cruce no permite más demoras.

Falta de respuesta

La formación considera “incomprensible” que, pese a las alertas vecinales y a la evidente peligrosidad del punto, el gobierno municipal de Ames no haya adoptado medidas “contundentes” hasta el momento. Calo afirma que “lo urgente no puede convertirse en eterno” y exige una acción “rápida, seria y planificada”, recordando que está en juego la seguridad de vecinos, estudiantes y peregrinos.

UCIN Ames solicita que la mejora del cruce sea inscrita como prioridad en la agenda municipal y que se activen sin demora los procedimientos técnicos necesarios para intervenir en esta zona de alta circulación .