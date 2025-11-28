Ames encenderá el alumbrado de Navidad este jueves con música, chocolate con churros y un concurso de accesorios festivos

Las luces permanecerán encendidas de 18.00 a 02.00 horas desde el próximo jueves hasta el 6 de enero, contribuyendo a crear un ambiente festivo en todo el municipio Cedida

Ames celebrará este jueves, 4 de diciembre, su tradicional acto de encendido del alumbrado de Navidad, que este año incorpora varias novedades pensadas para dinamizar la tarde y atraer a vecinos y visitantes. El evento comenzará a las 17.45 horas en la plaza del Concello de Bertamiráns, donde se repartirá gratuitamente chocolate con churros mientras actúan alrededor de 50 alumnos y alumnas de la Escola Municipal de Música y los coros de Bertamiráns y O Milladoiro del programa Amessán.

El encendido oficial tendrá lugar a las 18.00 horas, aunque la identidad de la persona o personas encargadas de pulsar el botón se revelará durante el propio acto, entre los asistentes.

Concurso navideño y vales de compra para los ganadores

Una de las principales novedades de esta edición será la celebración de un concurso de accesorios navideños, dirigido a quienes acudan con jerséis, bufandas, diademas, gorros u otros elementos festivos. Los presentadores, Marta Alonso y Pablo Reboleiro, serán los encargados de elegir a las dos personas mejor caracterizadas, que recibirán un vale de 50 euros para gastar en los comercios adheridos a la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA).

Durante la presentación del programa, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, animó a la ciudadanía a adelantar su llegada a la plaza para disfrutar del reparto de chocolate y de las actuaciones musicales. También destacó la importancia de acudir con “los atrezos navideños que tanto nos gustan” para convertir la tarde en una fiesta para toda la comunidad.

Amplio despliegue de iluminación en todo el municipio

El Concello ha instalado más de 140 elementos decorativos repartidos por todo Ames, con al menos un motivo luminoso en cada parroquia. El despliegue incluye más de 100 arcos y diversos elementos ornamentales distribuidos entre Bertamiráns, O Milladoiro y el rural.

En O Milladoiro, destaca un gran árbol artificial iluminado en la rúa Agro do Medio que, por primera vez, permitirá a los peatones pasar por debajo, además de una A tridimensional de Ames, de 2,5 metros de altura, en la plaza da Madalena. También se instaló una manta de luces suspendida sobre la rúa Anxeriz y varios renos luminosos en distintas zonas verdes.

En Bertamiráns, se adornará el árbol de la plaza del Concello y se colocará un motivo luminoso con el número 2026, de dos metros de altura, en la plaza da Maía.