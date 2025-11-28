Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Ames encenderá el alumbrado de Navidad este jueves con música, chocolate con churros y un concurso de accesorios festivos

El acto de encendido será a las 18.00 horas en la plaza del Concello de Bertamiráns y llegará con varias novedades respecto a años anteriores

Eladio Lois
Eladio Lois
28/11/2025 16:14
Las luces permanecerán encendidas de 18.00 a 02.00 horas desde el próximo jueves hasta el 6 de enero, contribuyendo a crear un ambiente festivo en todo el municipio
Las luces permanecerán encendidas de 18.00 a 02.00 horas desde el próximo jueves hasta el 6 de enero, contribuyendo a crear un ambiente festivo en todo el municipio
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Ames celebrará este jueves, 4 de diciembre, su tradicional acto de encendido del alumbrado de Navidad, que este año incorpora varias novedades pensadas para dinamizar la tarde y atraer a vecinos y visitantes. El evento comenzará a las 17.45 horas en la plaza del Concello de Bertamiráns, donde se repartirá gratuitamente chocolate con churros mientras actúan alrededor de 50 alumnos y alumnas de la Escola Municipal de Música y los coros de Bertamiráns y O Milladoiro del programa Amessán.

El encendido oficial tendrá lugar a las 18.00 horas, aunque la identidad de la persona o personas encargadas de pulsar el botón se revelará durante el propio acto, entre los asistentes.

O conselleiro Román Rodríguez xunto ao alumnado do CEE López Navalón durante a presentación das estatuíñas dos Premios Rebulir 2025

As estatuíñas dos Premios Rebulir 2025 nacen no CEE López Navalón de Santiago

Más información

Concurso navideño y vales de compra para los ganadores

Una de las principales novedades de esta edición será la celebración de un concurso de accesorios navideños, dirigido a quienes acudan con jerséis, bufandas, diademas, gorros u otros elementos festivos. Los presentadores, Marta Alonso y Pablo Reboleiro, serán los encargados de elegir a las dos personas mejor caracterizadas, que recibirán un vale de 50 euros para gastar en los comercios adheridos a la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA).

Durante la presentación del programa, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, animó a la ciudadanía a adelantar su llegada a la plaza para disfrutar del reparto de chocolate y de las actuaciones musicales. También destacó la importancia de acudir con “los atrezos navideños que tanto nos gustan” para convertir la tarde en una fiesta para toda la comunidad.

Amplio despliegue de iluminación en todo el municipio

El Concello ha instalado más de 140 elementos decorativos repartidos por todo Ames, con al menos un motivo luminoso en cada parroquia. El despliegue incluye más de 100 arcos y diversos elementos ornamentales distribuidos entre Bertamiráns, O Milladoiro y el rural.

En O Milladoiro, destaca un gran árbol artificial iluminado en la rúa Agro do Medio que, por primera vez, permitirá a los peatones pasar por debajo, además de una A tridimensional de Ames, de 2,5 metros de altura, en la plaza da Madalena. También se instaló una manta de luces suspendida sobre la rúa Anxeriz y varios renos luminosos en distintas zonas verdes.

En Bertamiráns, se adornará el árbol de la plaza del Concello y se colocará un motivo luminoso con el número 2026, de dos metros de altura, en la plaza da Maía.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Laguna auditorio de Galicia

Santiago, presente na primeira edición dos Premios da Cociña Galega
Redacción
Convenio IDAE

Brión recibe 2,7 millóns para renovar o 90% do seu alumeado público
Redacción
A concelleira María Rozas durante a presentación do Talentia Summit 2025

A Intelixencia Artificial e a Xeración Z centran o Foro Talentia 2025, que abrirá o Talentia Summit o 4 de decembro
Redacción
O concelleiro Xesús Domínguez, acompañado polo xefe de servizo Antonio Ranedo, durante a rolda de prensa

Domínguez destaca o avance das obras municipais e anuncia a inminente recepción da reurbanización de Puente la Reina
Redacción