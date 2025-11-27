Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ames

Preto de 2.000 escolares participan na fase comarcal do campionato cros Xogade

Rapaces e rapazas de 18 centros educativos de Santiago e comarca participan nas xornadas de cros, clasificatorias para o campionato provincial

Redacción
27/11/2025 18:30
cros xogade ames14
Escolares das categorías benxamín, alevín e infantil participaron este xoves na primeira xornada do cros Xogade
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

O circuíto de cros de Aldea Nova acolle nas xornadas deste xoves 27 e venres 28 de novembro a fase comarcal do campionato de cros Xogade, que está organizada pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Atletismo, e no que colabora o Concello de Ames. Nestas dúas xornadas participan 1.894 rapaces e rapazas que cursan estudos de educación primaria e secundaria de 18 centros escolares de Santiago de Compostela, Ordes, Arzúa, Vedra, Oroso, Boqueixón, Teo, O Pino, Touro, Arca, Ponte Carreira e Melide.

Esta iniciativa enmárcase no programa Xogade, cuxo obxectivo é facilitar a práctica deportiva entre a mocidade galega, especialmente no ámbito escolar, promovendo un estilo de vida activo e saudable.

Preto de 2.000 escolares de 18 centros educativos

Nestas dúas xornadas os clubs e atletas compiten na fase comarcal. Na primeira xornada celebrada hoxe 27 de novembro participaron 782 escolares das categorías benxamín, alevín e infantil. Esta proba serve para determinar os clubs e atletas que se clasifican para a fase provincial. Os centros escolares que participaron na xornada deste xoves, 27 de novembro, foron: CEIP Sigüeiro, Ortigueira-Vedra, Arzúa, Raíña Fabiola, Rodríguez Xixirei, A Martagona- Melide, Castelao-Ordes, Campomaior-Ordes, Apostolo Santiago, CRA Boqueixón-Vedra.

cros xogade ames3
O circuíto reuniu atletas de 18 centros educativos, que competirán pola clasificación cara á fase provincial do campionato
Concello de Ames

Por outra banda, este venres 28 de novembro, participarán nesta fase comarcal un total de 1.112 alumnos e alumnas (das categorías benxamín, alevín, infantil e cadete) dos centros escolares: CPI de Touro, Arca, Ponte Carreira, IES Rosalía Castro, Eduardo Pondal e Cacheiras; e os CEIP de Roxos e Quiroga Palacios.

Clasificación para o campionato provincial

Nestas probas establécense dúas clasificacións, individual, segundo o orden de chegada, e por equipos, sumando os puntos obtidos polos 4 primeiros corredores/as de cada centro escolar, 3 no caso dos cadetes de cada centro, resultando gañadora a entidade que acadou menos puntos. Na categoría cadete, para o campionato provincial, clasificaranse os dous mellores equipos, e os 10 primeiros atletas clasificados individualmente que non pertenzan aos estes equipos e entren na meta entre os 15 primeiros.

No resto das categorías clasificaranse para o provincial, en cada xornada, o primeiro equipo e os 5 primeiros atletas que non pertenzan ao equipo clasificado e entren na meta entre os 10 primeiros. Para o campionato provincial os equipos estarán formados por 6 atletas como máximo. Poderanse variar os corredores que van a formar parte dos equipos clasificados, con respecto aos que participaron nesta fase.

En cada xornada, faise a entrega de trofeos para os 3 primeiros centros clasificados en cada categoría, así como medallas para os atletas que entren na meta nos 4 primeiros postos de cada carreira. As clasificacións destas probas pódense consultar na páxina web da Federación Galega de Atletismo premendo nesta ligazón.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Imagen del pleno municipal de Santiago durante el debate sobre el expediente de pago a proveedores

El rechazo de PP y de las no adscritas bloquea el pago de 119 facturas a proveedores del Concello de Santiago
Redacción
Enreguéifate

Enreguéifate inaugura en Santiago os primeiros obradoiros da súa novena edición
Redacción
bus santiago

A liña P1 chega á Almáciga a partir do luns cunha nova parada na rúa de Touro
Redacción
Concentración del sindicato médico O'Mega frente a la Consellería de Sanidade

Segundo día de huelga en la Atención Primaria gallega con un seguimiento del 5%, según Sanidade
Agencias