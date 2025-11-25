Mi cuenta

Ames

El futuro mercado municipal de Ames recibirá un millón de euros de la Diputación de A Coruña

La institución provincial confirma la inversión de un millón de euros para la rehabilitación y ampliación de la Casa de Barbazán dentro del Plan Conecta Ames

Eladio Lois
Eladio Lois
25/11/2025 13:19
González Formoso y el alcalde de Ames, Blas García, en la Casa de Barbazán, donde se ubicará el futuro Mercado Municipal de Ames
González Formoso y el alcalde de Ames, Blas García, en la Casa de Barbazán, donde se ubicará el futuro Mercado Municipal de Ames
Cedida
El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitó este lunes el Concello de Ames, acompañado por el alcalde Blas García y miembros del gobierno municipal, para conocer de primera mano el avance de varios proyectos estratégicos. Durante el recorrido, la Deputación confirmó una aportación de un millón de euros destinada a impulsar la construcción del Mercado Municipal de Ames, una de las actuaciones principales del Plan Conecta Ames. La obra prevé licitarse en el primer semestre de 2026

Autobus da doazon de sangue

USC solidaria: dónde estará el bus para donar sangre a lo largo de esta semana

Más información

Un proyecto transformador para Bertamiráns

El futuro mercado se ubicará en torno a la Casa de Barbazán, en Bertamiráns, cuya rehabilitación y ampliación permitirán crear un espacio que funcione como plaza de abastos y área cubierta para productores locales. Se trata de un proyecto orientado a ofrecer un punto de venta para alimentos de proximidad y producción ecológica, apoyado con financiación provincial, autonómica, europea y municipal.

González Formoso destacó que la iniciativa permitirá “resolver unha carencia histórica” del municipio y reforzar el eje Ames-Brión en materia de producción ecológica, situando en Ames “o punto de venda máis importante desta produción” en la comarca. Subrayó además la voluntad de la Deputación de seguir apostando por la agricultura sostenible y por infraestructuras que pongan en valor el trabajo de los productores locales .

Un mercado con tres espacios diferenciados

El proyecto urbano abarca una superficie de 4.431 metros cuadrados entre la Casa de Barbazán y el actual aparcamiento de A Telleira. La propuesta contempla tres áreas: una plaza de abastos con 12 puestos de venta, un espacio cubierto para mercados periódicos de productores y la ordenación del exterior para acoger actividades al aire libre y eventos vecinales. La actuación permite así combinar la actividad comercial diaria con propuestas culturales y comunitarias en un entorno renovado.

El alcalde, Blas García, agradeció el apoyo provincial y subrayó el carácter “singular” del proyecto, destacando que beneficiará no solo a Ames, sino también a los municipios del Val da Maía. Enfatizó que el futuro mercado permitirá fortalecer la oferta de productos Km0 y facilitar el acceso a terrenos para los productores interesados, en colaboración con iniciativas ya activas en Brión. También recordó que el edificio incorporará paneles fotovoltaicos y un sistema de recogida de pluviales, reforzando el enfoque sostenible del proyecto.

