Marta Estévez presenta en Ames a novela “As tres beiras”
A autora participará este xoves nos Encontros Literarios das Bibliotecas municipais, nunha sesión no Pazo da Peregrina acompañada polo editor César Lorenzo
No mes de novembro continúan as sesións do programa de Encontros Literarios, que organiza o departamento das Bibliotecas municipais de Ames. Nesta ocasión, será a quenda de Marta Estévez, que estará a presentar a súa novela “As tres beiras” este xoves, 20 de novembro. A autora estará acompañada do editor César Lorenzo. Como vén sendo habitual, a presentación será no Pazo da Peregrina, ás 20.00 horas. A entrada será libre ata completar aforo.
Marta Estévez é unha escritora licenciada en Filoloxía Inglesa que publicou no 2023 a súa primeira novela, “El secreto de las hermanas Asorey”, unha obra baseada na Compostela de 1931 coa segunda República. Foi finalista dos Premios Azorín (2019) e cuarta finalista nos Premios Planeta (2021) con sendas novelas de momento inéditas.
A súa segunda novela “As tres beiras”, publicada orixinalmente o ano pasado en castelán ten como protagonista a Ulises, que en en plena pandemia do 2020, retorna á illa na que pasou aquel inesquecible verán da súa infancia xunto os seus avós, na dura década do 1980. A década da heroína, a década da sida, a década do retorno de moitos galegos emigrantes a Venezuela.
Sesións programadas para decembro
Para decembro está programada outra sesión dos Encontros Literarios, o xoves día 4, no que Amada Traba, Priscila Retamozo e Chis Oliveira presentarán “Las trampas de la pornografía. La sexualidad que deseamos”, da editorial Los libros de la Catarata.