Ames pide más coordinación y reclama ampliar la depuradora de Sisalde tras el vertido del Sar

El alcalde de Ames, Blas García, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, coincidieron en reclamar soluciones coordinadas para recuperar el Sar tras el vertido de octubre Concello de Ames

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha señalado que la obra de la depuradora da Silvouta es un "momento histórico", pero durante las actuaciones hay que "tener todos los controles".

Así lo ha trasladado al ser preguntada por los medios de comunicación acerca de las demandas del Ayuntamiento de Ames tras el vertido del Sar del pasado 12 de octubre.

La mandataria municipal ha asegurado que "en todo momento están en contacto" con las entidades implicadas en la depuradora y lo que se está haciendo ahora "es ponerle remedio a muchos años de vertidos en los que la depuradora no fue suficiente para la cantidad de agua que tenia que depurar".

"Creo que estamos delante de una obra que significa un momento histórico, por otro lado durante la obra hay que tener todos los controles", ha apuntado.

Con todo, ha concluido asegurando que desde el Ayuntamiento hay un "diálogo continuo" con quien está gestionando la depuradora, quien se está encargando de las obras y con Augas de Galicia, que en este caso "es la entidad que tiene que hacer ese control".

Pide coordinación

Por su parte, el alcalde de Ames, Blas García, ha solicitado "información y coordinación entre administraciones" y la ampliación de la depuradora de Sisalde tras el vertido "extraordinario" del 12 de octubre.

Tras una rueda de prensa con representantes de otros municipios, García ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre la situación del Sar.

El mandatario local ha coincidido con Sanmartín asegurando que en el Sar "hay problemas desde hace muchos años" y se están haciendo obras para "ponerle fin y remedio". "Los vecinos dicen que hace años podía bañarse uno en el Sar y coger truchas, hoy en día es imposible", subraya.

Sin embargo, remarca, "esto no se arregla con la depuradora de a Silvouta, sino que también es necesario mejorar y ampliar la depuradora de Sisalde, ya que no esta vertiendo como debería".