Ames

O Concello de Ames convoca a oitava edición dos Premios Lingua e Empresa

O certame recoñece o compromiso das empresas locais co uso do galego e premiará con 1.500 euros as mellores iniciativas lingüísticas

Redacción
23/10/2025 22:56
O alcalde de Ames, Blas García, xunto a representantes da Xuntanza de Empresarios de Ames, durante a presentación da oitava edición dos Premios Lingua e Empresa
Concello de Ames

O Concello de Ames pon en marcha por oitavo ano consecutivo os Premios Lingua e Empresa, co obxectivo de recoñecer o uso e fomento da lingua galega na actividade empresarial. Optarán a este galardón todas as empresas, con sede social ou centro de actividade no concello de Ames, que sexan propostas ata o 21 de novembro por calquera persoa ou entidade, ou pola propia empresa que queira participar.

O salón de Plenos, na Casa do Concello, acolleu a presentación destes premios nun acto no que estiveron presentes o alcalde de Ames e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García; a técnica do Servizo de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras; e tres representantes de Xuntanza de Empresarios de Ames: o presidente, Ramón Cordido, un dos vogais, Jorge López e maila xerente, Beatriz López.

Trátase do oitavo ano consecutivo no que se pon en marcha esta iniciativa co obxectivo de estimular o uso da lingua galega na actividade económica do concello de Ames, concretamente na actividade empresarial, e para recoñecer publicamente a contribución desde este sector ao aumento e á mellora do uso social do galego. Esta iniciativa está dirixida ás empresas que teñan a súa sede social ou un centro de actividade no concello de Ames.

A oitava edición dos premios divídese, un ano máis, en dúas categorías. A primeira engloba ás empresas que teñen un uso consolidado e estable do galego dende hai máis de dous anos, mentres que a segunda recoñece a todas aquelas que naceron nos últimos dous anos ou que incorporaron o galego nese período. 

En ambos casos a data que se toma como referencia é o 21 de novembro de 2025. As empresas que mudaron os seus usos lingüísticos para incorporar o galego deben acreditar ditos cambios. A dotación económica será de 3.000 euros, 1.500 para cada unha das categorías. Ademais, as gañadoras contarán cunha campaña de difusión en Ames Radio, a emisora municipal do concello.

